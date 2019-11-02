Abdullah Avcı: "Çok değerli bir galibiyet oldu"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmanın önemli olduğu haftada çok değerli bir galibiyet aldıklarını kaydederek, "4 maç 10 puan tek gol yedik, bir ivme kazandık, rakipler yukarıda kaybederken" dedi.

Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Avcı, bugün oyun içinde olumlu olumsuz birçok şeyi yaşadıklarını belirtti.

İlk yarısı itibariyle oyun planı, akan oyunla skoru ceplerine aldıklarını dile getiren Avcı, “Attıklarımızdan daha fazlasını 3 ya da 4'ü bulabilirdik. İkinci yarıda oyun istediğimiz gibi başladı. Rakip sahada fazla pas oyununa döndük, rakip arkasına koşular gerekiyordu. Alan savunmasını çok iyi yapan ve merkezi iyi kapatan bir takıma karşı merkeze oynamamaktı. Merkeze oynanan ve kaybettiğimiz toplarda geçişlerde ve yediğimiz golle birlikte oyun aksiyona döndü. Rakipte bizde pozisyonlar yakaladık" diye konuştu.

"Kazanmak önemliydi"

Sonuçta kazanmanın önemli olduğunun altını çizen Abdullah Avcı, "4 maç 10 puan tek gol yedik, bir ivme kazandık, rakipler yukarıda kaybederken. Sakatlarımızda dönecek. Yoğun bir hafta süreci var. Oyuncu kazanırken de mutlu olamıyorsa bu çok değerli bence. Bazen ana odaklanmak derse iyi çalışmak kazanma istekleri, dirençleri vardı. Bazen biz bazen rakip kaçırıyor. Bence çok değerli bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakiplerinde kaybettiği süreçte kazanmak önemliydi. Önümüzdeki süreçte lig, Avrupa Ligi maçları var. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp Milli Takım arasına girmek istiyoruz” dedi.

"Forma zirvede olacak"

Beşiktaş forması her zaman zirvede olacağını kaydeden Avcı, “Bir süreç yaşadık. Kulübün, bizim oyuncunun yaşadığı bütünün içinde tekrar yarışın içinde olabilmek Beşiktaş formasının çok değerli olduğunu, formayı kimin giydiğinin önemli olmadığı çok değerli olduğunun karşılığıdır. Gündüz oynanan mallarda rakiplerin kaybetti, senin kazanarak yakaladığın ivme var. Bu kazanımlar gelecek haftalara bir sonraki haftada özgüven olarak dönecektir” diye konuştu.

"Sıkıntı oldu"

Top rakibe geçtiğinde ne yapılması gerekiyor biz nasıl pozisyon almamız gerekiyor diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Merkeze oynamak bugün bize yasaksa, merkeze oynayıp kaybediliyorsa bu ister istemez filmi seyrederken çalıştıklarının karşılığında tamamen tersi olursa bunu ister istemez beden dilinde değişebiliyor. Aynı şeyleri dışarıda bizde yaşayabiliyoruz. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Bazen geçiş yaparken kaybettiğimiz toplar biraz onun sıkıntısı oldu. Çok alışık olunmadık bir durum benim için” şeklinde konuştu.

"Umut Nayir açıklaması"

Umut Nayir'in 11'de başlayıp Burak Yılmaz'ın yedek beklemesinin pek alışık olunmayan bir durum olduğu şeklinde gelen soruya Avcı, “Umut Nayir bugün fizik olarak en dirençli ve özellikli ve sonradan oyuna alıp başlamadık. Direkt oyunlarda hedef Umut bizim için. Özellikle rakip sağ bekinin hücumlarda etkili olduğu durumlarda da Adem'i daha alana alıp, Umut'u karşılamada, savunmada, hücumda ve duran toplarda etkili kullanmaktı” ifadelerini kullandı.

Karius'a övgü

Karius ile ilgili gelen soruya Abdullah Avcı, “Harika gidiyor. 4 maç 1 gol yedik. Harika katkısı var. Bugün son bölümde önemli katkı sağladı” diye cevap verdi.