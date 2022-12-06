Abdullah Avcı: "Fenerbahçe maçıyla yüksek motivasyona ulaşmak istiyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Avcı, kamp çalışmalarının olumlu gittiğini belirterek, "Bugüne kadar oynadığımız 22 maçın analizini yaptık. Güçlü ve güçsüz yanlarımızı değerlendirdik. Verilerimiz ve görüntülerimiz var. Bunla örtüşen düşüncelerimiz var. Bunlar üzerinden yaptığımız tespitlerle, planlarımızı bunun içinde yapmaya başladık. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ve bir hazırlık maçı. Yaptığımız çalışmaların ve planlamalar yüzde yüz olmasa da olumlu gittiğinin mesajını veriyor. Bazen bunu çok iyi yapacağız bazen arada kalacak ama geliştirerek buna devam etmemiz gerekiyor. Daha iyi hale daha hızlı hale daha coşkulu hale getirmeye çalışıyoruz. Bireysel performansları da arttırmak en büyük hedeflerimizden bir tanesi" dedi.

"Peres ve Visca iyi gidiyor"

Peres ve Visca'nın durumlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Abdullah Avcı, "İki oyuncuyu da fiziksel daha iyi bir hale getirerek sahaya sürmeyi planlıyoruz. Peres, Ocak başı itibarıyla bizimle birlikte olacak. Çok iyi gidiyor. Edın Visca'dan daha erken Peres'den ise daha sonra yararlanacağız" diye konuştu.

"En büyük transferimiz taraftarımız olacak"

Bu sezon daha zor bir sezon olacak. Yakın tarihlerde şampiyon olan takımların sonraki senelerine baktığında aslında bizim genel durumumuz daha iyi ama eksiklerimiz var. Geçen sene lige girerken, yüzde 95'imizi tamamlamıştık. Bu sezon ise 8 ve 9. aylarda çok önemli değişimler yaşadık. Organizasyonumuzun iyi olmasından dolayı yarışın içinde olmaya devam edeceğiz. Bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok ciddi kadrolar kurdular. Başakşehir'in ise hafızası devamlı geliştiği için onlarda her zaman bu yarışın içinde bulundular. Yarış zor geçecek ve bu yarışın içinde bizim en önemli transferimizi Trabzonspor'un taraftarı olacak. Onların desteklerini bu sezonda bekliyorum. bizim için en büyük güç bu olacak" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyoruz"

Spor Toto Süper Lig'e yeniden başlayacakları Fenerbahçe maçıyla çıkış yakalamak istediklerini belirten Avcı açıklamasında, "Zihinsel olarak hem biz hem de şehir daha yüksek bir motivasyona ulaşacağız. Evimizde oynayacağımız Fenerbahçe maçının sonucu iki takım için de yarıştan kopmaya sebebiyet vermeyecektir. Bizim için diğer önemli hedeflerden bir tanesi ise Basel maçı var. Onu da aynı heyecanla ve coşkuyla kazandığımızda Avrupa'da 16 kalmak ve burada devam etmek en önemli hedeflerimizden bir tanesi" sözlerine yer verdi.

"Transfer ekonomiye bağlı"

Abdullah Avcı, kulübün ekonomisi müsaade etmediği sürece transfer yapmayacaklarını belirterek, "Kulüplerin sürdürülebilir durumlarını oluşturması için kendi içini dizayn etmesi gerekiyor. Birincisi oyuncu boşaltmamız gerekiyor. İkincisi transfer teklifi gelip bütçeye katkı sağlanırsa değerlendirme yapabiliriz. Ekonomi müsaade etmediği sürece transfere girmeyeceğiz. Fırsat olabilir. 98 kontenjanı değerlendirilebilir. Üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.