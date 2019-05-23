AB'li Öğrenciler Gençlik Projesi için Döşemealtı'nda

“EuroteamTurkey” öncülüğünde hayata geçirilen AB Erasmus + "İşsiz Girişimciler" Gençlik Projesi kapsamında İngiltere, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti'nden 15-19 yaş arasında değişen 30 genç ile 5 grup lideri Döşemealtı'na geldi. Euroteam Turkey temsilcisi Tuncay Savtak'ın eşlik ettiği gençler, proje kapsamında ilk olarak Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i makamında ziyaret etti. İşsiz Girişimciler Gençlik Projesi kapsamında Türkiye'ye gelen öğrenciler 28 Mayıs'a kadar çeşitli programlara katılacaklar. EuroteamTurkey temsilcisi Tuncay Savtak, projenin gençlerin girişimcilik, iş gücü piyasasına yönelik becerilerini ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla hazırlandığını söyledi. Savtak, ziyaret sırasında Başkan Genç'e projeyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Grup üyeleri, Başkan Genç'le sohbet edip, görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete katılan gençlere hitaben konuşan Başkan Genç, Döşemealtı ile ilgili bilgiler verdi. Gençlere ve gençlik projelerine önem verdiğini belirten Başkan Turgay Genç, bu çerçevede tam donanımlı Gençlik Merkezi inşa ettiklerini ve 1 ay içinde faaliyete geçeceğini söyledi. Döşemealtı Gençlik Meclisi Projesi'ni de (DÖGEM) kurduklarını hatırlatan Genç, "Genç vekillerimiz ilçemizin geleceğine yön veriyor 14-25 yaş arası 25'i kız 25'i erkek toplam 50 kişiden oluşan genç vekilimiz 1 yıl boyunca bağımsız bir şekilde görev yapıyor. Kendi yönetimlerini seçiyorlar ve aldıkları kararlar belediyemiz meclisinde tavsiye olarak değerlendiriliyor" dedi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Genç, "Antalya'da ilk kez kapalı pazar yerinin üzerine kurduğu güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldik. Belediyemiz hizmet binalarının ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirdiğimiz 760 kilovat enerji üretim kapasitesine sahip güneş panelleriyle çevreci enerji üretiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımızı güneş tarlaları ile sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.