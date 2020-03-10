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ABT Alanyalıları ustalarla buluşturmaya devam ediyor

Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) Ustalarla Söyleşi Projesi kapsamında sanatçı Levent Ülgen’i konuk edecek.

Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) Ustalarla Söyleşi Projesi kapsamında sanatçı Levent Ülgen'i konuk edecek. Tiyatro, sinema ve birçok dizi filmde rol alan sanatçı, tecrübelerini, anılarını ve sanat hayatını söyleşiye katılan vatandaşlarla paylaşacak.


Ortaya koyduğu başarılı oyunların yanı sıra sosyal ve kültürel aktivitelerle de dillerden düşmeyen ABT, bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği Ustalarla Söyleşi Projesi'nde yine alanında usta isimleri konuk edecek. Sanatçı Levent Ülgen, 14 Mart Cumartesi günü Belediye Tiyatrosu'nda vatandaşlarla ücretsiz buluşacak.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Belediye Tiyatromuz, birbirinden başarılı oyunlarını seyircilerimizin beğenisine sunmakla kalmayıp, aynı zamanda farklı dallarda mesleğinde ustalaşmış isimleri de halkımızla buluşturmaya devam ediyor. Bu özel projeye tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.


Projede kapsamında daha önce Tan Sağtürk ve Altan Erkekli konuk edilmişti. Önümüzdeki dönemlerde de usta isimler konuk edilmeye devam edecek.

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