Antalya'nın Manavgat ilçesinde aç kalan sokak köpekleri, 5 günlük buzağıyı telef etti. Buzağılarını adeta çocukları gibi sevdiklerini belirten buzağı sahibi, “Sokak köpeklerini savunanlar benim buzağımı hayata döndürsünler” dedi. Şahıs, yetkililerden sokak köpekleri konusuna kısa sürede çözüm bulması gerektiğini, hayvanlarının korkudan ahıra girmediğini söyledi.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda besicilikle geçimini sağlayan Mehmet Uslu, 5 günlük buzağısını sokak köpeklerinin parçalayarak telef ettiğini söyledi.

Sabah hayvanlara yem vermek için geldiğinde buzağısının yerde cansız bir şekilde yatarken gördüğünü belirten Mehmet Uslu, “3-4 yıldır buzağımız olmadı. 5 gün önce buzağımız dünyaya geldi. Çok sevindik, adeta çocuğumuz gibi sevdik. Telef olduğunu görünce inanın yavrumu yitirmiş gibi oldum. Son günlerde Manavgat genelinde olduğu gibi sokak köpekleri burada da sürüyle geziyordu. Hatta hayvanlar ahıra girmemek için direniyordu. Kuyruğunu koparmışlar, birçok yerinden yaralamışlar ve telef etmişler” dedi.

Sokak köpeklerini savunanlara da seslenen Uslu, “Bu köpekleri o kadar çok seviyorlarsa gelsinler benim buzağımı geri getirsinler. Allah'ım onlara da benim yaşadığım acıyı yaşatsın. Yetkililerden daha büyük acılar yaşanmadan sokak köpeği konusuna çözüm bulmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.