Aç kalan sokak köpekleri kümese saldırdı, 80'e yakın tavuk telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinin en büyük turizm merkezlerinden olan Kızılağaç Mahallesi'nde sokak köpekleri bir vatandaşa ait kümeste bulunan 70-80 dolayında tavuğu boğarak telef etti. Tavukların sahibi Osman Cepken, sokak köpeklerinin yaz sezonunda otel çalışanları tarafından beslendiğini, kışın ise aç kaldıkları için saldırgan olduklarını belirterek, “Sezon bittiğinde bu köpekleri bırakıp gidiyorlar. Aç kalan köpekler de insanlara ve hayvanlara saldırıyor. Bakamayacakları köpekleri getirmesinler” dedi.

Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde sokak köpekleri, Osman Cepken'e ait kümesteki 70-80 dolayında tavuğu boğarak telef etti. Kümeste sadece bir tane tavuk kalırken, sağ kalan tavuğun korkudan kümesten çıkamadığı görüldü. Bugüne kadar birçok köylünün tavuğuna sokak köpeğinin saldırdığını belirten Osman Cepken, “Sabah saat 06.30 sıraları kalkıp bahçeye indiğimde siyah bir sokak köpeği ile karşılaştım. Köpeği kovup tavukların yanına geldiğimde tavukların tamamının yerde cansız yattığını gördüm. Birkaç tane köpekte evin önünde duruyordu. Ağızlarında parçaladıkları tavuklar vardı. Kümeste bulunan 70-80 dolayında tavuğumun tamamı telef oldu. Benim canım yandı. Belediye yetkilileri başkalarının canı yanmadan bu köpeklere çare bulsunlar” dedi.

“Yazın bakıyorlar, bırakıp gidiyorlar”

Gerek otellerde gerekse esnafların yanında çalışanların yaz aylarında köpek beslediğini belirten Cepken, “Sezon bittiğinde bu köpekleri bırakıp gidiyorlar. Aç kalan köpekler de insanlara ve hayvanlara saldırıyor. Bakamayacakları köpekleri getirmesinler. Onların ceremesini biz çekiyoruz” diye konuştu.

“Otele eli sopalı gidiyoruz”

Otelde çalıştığını belirten mahalle sakinlerinden Özcan Deniz, “O kadar çok sokak köpeği var ki, insanlara saldırıyor. Sabah erken otele giderken korkudan elimizde sopa taşıyoruz. Bu duruma yetkililerin acilen çare bulmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuklar okula gidemiyor”

Sokak köpeklerinin korkusuyla çocukların okula gidemediğini belirten Kızılağaç Mahallesi Muhtarı Bayram Özen, “Sabah hava aydınlanmadan okula gitmek zorunda olan çocukları anne babaları okula götürüp getiriyor. Yoksa çocuklar köpek korkusundan okula gidemiyor. Bu köpeklerin çoğu otel ve iş yerlerinde çalışanların yazın bakıp bırakıp gittiği köpekler. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz” dedi.