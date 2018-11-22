Acil sağlık hizmetindeki sıkıntılar masaya yatırıldı

Antalya'da düzenlenen Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayda, acil sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlarında oluşan 13 maddelik liste İl Sağlık Müdürlüğü'ne sunuldu. Çözüm önerilerinin de konuşulduğu toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Ünal Hülür, sorunların giderilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Sağlık Sen Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayı tamamlandı. Acil Sağlık Servisi'nde çalışanlarının karşılaştığı sorunlar ile üretilen çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür başkanlığında gerçekleşti. 13 yerel, 15 genel olmak üzere toplamda 26 sorun ve çözüm önerisinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Sağlık Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, geçmiş dönemlerde sağlık il müdürlüğünün çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğine dikkat çekerek, yeni tespit edilen sorunların da giderileceğine inancının tam olduğunu belirtti. Sağlık Sen olarak İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına her türlü destek vermeye hazır olduklarını dile getiren KuluÖztürk, idare ve çalışan arasındaki köprüyü sağlayabilmek adına çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantının devamında, sorunlar ve çözüm önerilerini dinleyen, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, maddeleri tek tek ele alıp, bu sorunların giderilebilmesi adına gerekli çalışmaların yapılacağını aktardı.

Toplantıda ele alınan sorun maddeleri ise şunlar oldu:

O2 tüpü değişiminin yanıcı ve patlayıcı madde eğitimi olmayan, bu konuda herhangi bir eğitim almamış 112 personelleri tarafından yapılması ekip açısından risk oluşturmaktadır. Özellikle İlçelerde bulunan istasyonların boş ve dolu tüple hasta sevki yapmalarından dolayı oluşan risklerin ortadan kaldırılması.

Ambulansların Bakımları veya arızalarından dolayı, araç değişimi sırasında, 112 İstasyonların Fiziki şartları, Lokasyonları, demirbaş, Temizlik ve bakım onarımlarında standarttın sağlanması.

Protokol görevlerinin merkez vaka yoğunluğu düşünülerek planlanmaması sonucunda merkezden çekilen ekiplerin bölgelerinin boş kalması ve diğer çevre istasyonların bölgeye ulaşımında sürenin uzaması.

Acil Sağlık Hizmetlerine ait arşiv yapılması ve vaka formu gibi önemli evrakların kontrollü ve uygun koşullarda saklanması için planlama yapılması.

İl dışı hasta nakillerinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi.

İl içi nakillerin, ilgili kurumlar (hastaneler) tarafından yapılması.

Kolluk kuvvetleri ile koordinasyonlu çalışılabilmesi için ilde çalışmalar yapılması.

İstasyonlarda görev yapan doğum sonrası nöbet muafiyeti olan personellere görev tanımı yapılarak İstasyon sorumlularının ve istasyon çalışanlarının iş yükünün azaltılması.

İstasyonlarda EBYS kullanımının aktif hale getirilmesi.

KKM de görevli personelin dinlenme zamanlarını geçireceği alanlardaki eksikliklerin giderilmesi ve çalışma, dinlenme saatlerinin düzenlenmesi.

KKM de görevli personellerin meslek / unvan ayrımı yapılmaksızın eşit şartlarda çalışmaların sağlanması.

Hasta teslimlerinde yaşanan sorunlar.