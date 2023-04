Açıldığı gün yüzde 95 doluluğa ulaşarak bayram tatilinin gözdesi oldu

Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tatil bölgelerine akın ederken, Antalya'nın yeni gözde tatil kompleksi Olympos Health Resort, açıldığı gün yüzde 95 doluluk oranına ulaşarak rekor kırdı.

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte Antalya'nın gözde tatil merkezlerinden biri olan Olympos, vatandaşların akın ettiği yerlerden biri oldu. Bölgede sağlık ve tatil köyü konseptiyle faaliyete geçen Olympos Health Resort da açılışını bayram tatilinde yaptı. Açıldığı gibi yüzde 95 doluluk oranına ulaşarak bu alanda bir rekorun da sahibi oldu. Sağlık, doğa, tatil kompleksi konseptiyle ön plana çıkan otel, 365 gün açık olacak. Otelde orman içinde macera parkuru, at binicilik, bisiklet turları gibi imkanların yanı sıra medikal estetik uygulamaları da yer alıyor.

Yüzde 95 doluluk oranına ilk gün ulaştı

Otelden yapılan açıklamada, "Türkiye'de ilk kez bir otel; sağlık, doğa, tatil kompleksi konseptiyle hizmet vermeye başladı. Açılışımızı bayram tatilinde yaptık ve inanılmaz ilgiyle karşılaştık. Bayramda özellikle yerli turistlerimizin ilgisi yoğundu ve yüzde 95 doluluk oranına ilk gün ulaştık. Otelimiz, ultra premium her şey dahil konsepti ile hizmet veriyor. Konsept doğrultusunda otelimiz, 365 gün açık olacak ve her dönem misafirleri ağırlayabilecek. Misafirlerimiz buraya geldiğinde orman içerisinde macera parkuru, at binicilik, yoga, bisiklet turları, mini golf imkanlarından yararlanabileceği gibi sağlık alanında gülüş tasarımı ve estetik uygulamaları ile de medikal estetik alanında güzelliğine önem veren turistlerin gözde tesisi olacaktır. Antalya'da 2023 yılı için yılın oteli olmaya aday nitelikteki otelimize tüm misafirlerimizi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.