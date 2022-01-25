A'dan Z'ye serik Projesi hız kesmiyor

Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Kaymakamlığı, Serik Belediyesi ve Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen A'dan Z'ye Serik Projesi kapsamında öğrenciler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedip, geçmişte nasıl bir yaşam sürüldüğü hakkında bilgi sahibi oldular

Serik'te Etwinning projesi adı altında bir araya gelen öğrenciler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldular, Zeytintaşı Mağarası, Şahin Tepesi, Su Kemerleri, ve Aspendos Antik Tiyatroyu gezdiler. Yeşilime mavime sahip çıkıyorum teması ile sahil temizliği ve fidan dikim etkinliğine katıldılar. 'Kardeş okulumla kİtabı mı paylaşıyorum' projesi ile ilçede bulunan Alacami Kadir Demir Okulu için kitap toplama kampanyası başlatarak okula kütüphane kazandırdılar.

Öğrenciler ayrıca geçmişini tanıyarak ufkuna güzellik kat projesi ile geçmişte kullanılan tarihi eşyaları biriktirip bunları sergileyen Ali Kara isimli vatandaşı evinde ziyaret etti. Burada eskiden kullanılan eşyalar hakkında bilgiler alıp, geçmişe yolculuk yaptılar.

Öğrenciler daha sonra Antalya'da Kepez Belediye Başkanı sayın Hakan Tütüncü ‘nün misafiri oldular. Bilim Sanat Merkezinde “Bilim Merkezi, Şehitler Müzesi, Antalya Kent Müzesi, Oyuncak Müzesi ve Mini City Açık Hava Müzesini gezerek tanıma fırsatı buldular. Bilim Merkezinde çocuklar farklı atölyelerde değişik etkinliklere katılım sağlarken, etkinlik sonunda destekleri için Serik Kaymakamlığı, Serik Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Projenin 2021-2022 yılı eğitim süresince devam edeceği öğrenildi.