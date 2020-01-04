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Adana Demirspor tempoyu yükseltti

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden Adana Demirspor, bu akşam yüksek tempolu bir idman yaptı.

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Adana Demirspor, bu akşam yüksek tempolu bir idman yaptı. Teknik Direktör Uğur Tütüneker sık sık antrenmanı durdurup oyuncuları uyardı.


TFF 1. Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Adana Demirspor, bu akşam yaptığı çalışmada tempo yükseltti. Sabah yapılan idmanda futbolcuların laktat testleri yapılırken, akşam ise kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışıldı. Isınma koşuları ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman daha sonra pas idmanı ve dar alanda 2 takım halinde pas çalışması şeklinde geçti. Özellikle dar alanda yapılan antrenmanda Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in sık sık oyunu durdurup futbolcuları uyarması dikkatlerden kaçmadı. Adana Demirspor, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

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