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Adana'dan Antalya'ya gelen balkon fareleri yakalandı

Adana’dan geldikleri Antalya’da, balkondan tırmandıkları 3 evden, cep telefonu çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'dan geldikleri Antalya'da, balkondan tırmandıkları 3 evden, cep telefonu çalan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yerlerinin belirlenmemesi için pansiyonda kaldıkları ve olay yerine kiralık araçla gittikleri belirlendi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde 3 ayrı evden benzer şekilde hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüphelilerin evlere balkondan girip, cep telefonu çaldıklarını belirledi. Ekipler çalışmalarının devamında benzer hırsızlıkları B.T, D.D, A.Ç ve Z.U isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin kiralık olarak kullandıkları aracı tespit eden polis, daha sonra hırsızların konakladığı pansiyona baskın düzenledi. Şüphelilerin Antalya'ya Adana'dan geldikleri ve kiralık araçlar kullanarak hırsızlığı gerçekleştirdikleri, çaldıkları telefonları Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki bir telefoncuya sattıkları belirlendi. Evlerden çalınan 3 cep telefonu sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden Z.U'ya başkasın ait kimlik bilgilerini kullanmaktan, D.D'ye de sustalı tabir edilen bıçak bulundurmaktan işlem yapıldı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, B.T, D.D. ve Z.U. tutuklandı.

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