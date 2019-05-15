Adı okulunda yaşayacak

Muratpaşa Belediye Meclisi, Memurevleri Mahallesi'nde Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde bulunan spor salonuna okul aile birliği, okul yönetimi, öğrenciler ve mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda 29 Mart'ta hayata veda eden okulun 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan'ın adını verdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısının 2'nci oturumu Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleşti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, başkanlığında toplanan mecliste, Muratpaşa Belediyesi'nin Kasım 2016'da açılışını gerçekleştirdiği Namık Kemal Ortaokulu Spor Salonu'na Aynur Ayan isminin verilmesi de görüşüldü.

Namık Kemal Ortaokulu Okul Aile Birliği, okul yönetimi, öğrenciler ve mahalle sakinlerinin talebi hakkında meclis İsim Verme Komisyonu'nun raporunu görüşüldüğü mecliste, spor salonun isminin Aynur Ayan Spor Salonu olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Spor salonuna adı verilen Namık Kemal Ortaokulu 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, 29 Mart günü teneffüste fenalaşmıştı. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ayan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetmişti.