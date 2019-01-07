Adil Gevrek: “Hocamız isterse Larin için girişimde bulunuruz”

Teknik Direktör Erol Bulut'un istemesi halinde Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin'le ilgili girişimde bulunabileceklerini söyleyen Gevrek, Yiğithan ve Barış dışında 3-4 transfer daha yapacaklarını belirtti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. İlk yarının kendileri için iyi geçtiğini söyleyen Adil Gevrek, “Sezon başında hedefimiz 27 puandı ve 29 puanla bitirdik. Bana göre ilk yarı bizim için iyiydi. Kampımız iyi geçiyor. Ayrılan oyuncularımız oldu, onların yerine gelecek oyunları transfer etmek istiyoruz. Onların da gelip takıma katkı sağlamasını istiyoruz. İlk yarı iyi geçtiği için ikinci yarıya da iyi başlamamız gerekiyor. Bütün hedefimiz bu yönde” dedi.

“3-4 transfer daha yapacağız”

Takımdan ayrılan Sadık Çiftpınar ve Boutaib'le ilgili de konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Sadık Çiftpınar 4.5 sene bize hizmet etti ve 2 şampiyonluk yaşadı. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gittiği takımda da başarılar diliyorum. Boutaib de bize katkı sağladı ve ona da başarılar dileyip teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli 2 oyuncu gitti. Ama biliyorsunuz ki Anadolu takımlarına böyle transfer teklifleri geldiğinde kulübün menfaatleri düşünülür. İnşallah gelecek oyuncular, bu isimleri aratmayacak oyuncular olur. Sadık karşılığında Yiğithan bonservisiyle, Barış Alıcı da 6 aylık kiralık olarak kadroya katıldı. Bunların dışında 3-4 transfer daha yapılacak” diye konuştu.

“Borcu olmayana da teşvik verilmeli”

Ziraat Bankası'nın kulüplerin borçlarını yapılandırmasıyla ilgili olarak konuşan Adil Gevrek, “Ziraat Bankası'yla Cuma günü Kulüpler Birliği ve TFF olarak toplantı yaptık. Bana göre çok önemli. Türk futbolunun marka değerini artırmak için de çok önemli. Bizim 4-5 kulübümüz ciddi bir borç sıkıntısı yaşıyor. Burada bir erteleme ve yapılandırma olacak. Bununla birlikte borçsuz olan kulüplerin de teşvik alması gerekiyor. Haklı rekabet ve adalet olması için bunun yapılması gerekiyor. Borçsuz olan kulüpler olarak TFF ile konuştuk ve bu durumu Kulüpler Birliği'nde de dile getirdik. Burada teşviğin mutlak olması gerekiyor. VAR sistemiyle adaletin sağlanması konusunda, ekonomik anlamda haksız rekabetin olmaması anlamında denge sağlanması gerekiyor. Bunu Kulüpler Birliği'nde konuştuk. Borçlu ve borçsuzu ayırt etmek gerekiyor. Haksız rekabet olmaması için, adalet olması için, Kulüpler Birliği'nde bunu dile getirdik. Diğer kulüplerin de haklarını savunmak zorundayız” açıklamasını yaptı.

“Hocamız isterse Larin için girişimde bulunacağız”

Sadık Çiftpınar'ın transferinde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüştüklerini söyleyen Adil Gevrek, “Sadık konusunda 2 kulüple görüştük. Fikret Başkan'la hem Kulüpler Birliği'nde beraberiz hem de eski dostluğumuz var. Süper Lig'e çıkarken bize sahalarını verdiler ve büyük destek verdiler. Çok ciddi ilişkilerimiz var. Aynı şekilde Fenerbahçe'yle de iyi ilişkilerimiz var. Profesyonel bir iş yapıyoruz ve bizim için Malatya'nın menfaatleri çok önemli. Bunu Fikret Başkan'a da söyledik ve anlayışlı davrandılar. Fenerbahçe'nin teklifi ekonomik olarak daha iyiydi. Burada futbolcunun da tercihi çok önemliydi. Kendisinin tercihi de Fenerbahçe'den yana olunca, 3 tarafın da mutlu olması gerekiyordu. Larin konusunda hocamız eğer isterse girişimler olabilir. Transfer komitesiyle bunu görüşüp değerlendiririz” dedi. Son olarak taraftarlara mesaj veren başarılı yönetici, “Taraftarlarımızın bize büyük katkısı oldu. Sivil toplum örgütlerimizin de destekleri oldu. Bugün buraya Antalya Malatyalılar Derneği geldi. Hemşehrilerimiz her zaman yanımızdalar. Her gittiğimiz yerde statları doldurmalarını istiyoruz. Buralara gelmemizde büyük katkıları oldu. İnşallah hep birlikte Malatya'yı hak ettiği yere taşırız” diyerek sözlerini tamamladı.