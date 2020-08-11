Adliye koridorunda tokat atılan kadın avukat: "İrkildim, savruldum"

Antalya'da eşine boşanma davası açan kadını savunan avukat Bengisu Başak Okuyan, duruşma sonrası adliye koridorunda müvekkilinin kayınpederinin saldırısına uğradı. Olay günü koridorda şüphelinin üzerine geldiğini anlatan Okuyan, "Suratıma tokat attı, ben irkildim, savruldum. İkinci tokadı atacakken suratımı ıskaladı" dedi. Öte yandan yaşanan olay, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Antalya Barosuna avukatlarından Bengisu Başak Okuyan (27), şiddet gördüğü gerekçesiyle eşine boşanma davası açan bir kadının avukatı olarak duruşmaya katıldı. 4. Aile Mahkemesinde görülen duruşma sonunda Okuyan, savunduğu kadının, kayınpederi 77 yaşındaki S.B.'nin adliye koridorunda saldırısına uğradı. Genç avukata tokat atan ve üzerine yürüyen yaşlı adamı avukat ve vatandaşlar güçlükle bölgeden uzaklaştırdı. Yaşadığı olayın ardından Bengisu Başak Okuyan, S.B.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Yapılan itiraz üzerine serbest bırakılan S.B.'ye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "kişinin kamu görevini yerine getirirken basit yaralanması" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan, Okuyan'ın yaşadığı darp olayı güvenlik kameralarına yansıdı. S.B.'nin avukatın üzerine yürümesi tokat atması, yaşanan arbedenin yanı sıra, polisin müdahalesi olmadan şüphelinin kendini yere atması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Avukat Bengisu Başak Okuyan, sabah saatlerinde görülen duruşmanın ardından üzücü bir olay yaşadığını anımsattı.

"Suratıma tokat attı"

Duruşma sonrası böyle bir hareketi beklemediğini dile getiren Okuyan, “Daha önce de hakaret ettikleri çok oluyordu. Bu olaya yelteneceklerini beklemiyordum. Oyalandım gitmeleri için. Koridorda üzerime doğru hakaret ederek gelmeye devam etti. Suratıma tokat attı, ben irkildim, savruldum. İkinci tokadı atacakken suratımı ıskaladı. Meslektaşlarım ve polisler geldi. Savcılık hemen şahsın yakalaması çıktı, tutuklaması oldu. Ardından itirazla tahliye oldu” dedi.

"Şiddet mağdurunun vekiliyken, şiddete uğradım"

Şahsın tahliye olduğu süreçte stresinin devam ettiğini ifade eden Okuyan, “Şiddet mağduru birinin vekiliyim. Üzerinde çok hassas çalıştığım dosyada başıma bu geldi. O kadar üzüldüm ki çok acı verici. Şiddet mağduru birini savunurken, şiddet mağduru pozisyonuna gelmek insanı gerçekten acıtıyor. Adliyede bize bunu yapan hastanede doktora, okulda öğretmene de yapabilir. Mesleğimi ifa ederken bu başıma geldiğinde, müvekkilimin başına yıllarca neler gelmişti diye düşündüm” ifadelerine yer verdi.

"Şüpheli şu an serbest"

“Bana adliyede bir şey olmayacak dememem gerekiyormuş” diyen Okuyan, “Biz tedbirli olmak zorunda değiliz. Kadına karşı şiddet önlenmeli. Şüpheli şu an serbest. Onun serbest olması beni de tedirgin ediyor. Vekilim de tehlikede. Şüphelinin kısa süreli tutuklu kalması da umarım bir şeyleri göstermiştir” dedi.