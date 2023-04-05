İhlas Haber Ajansı

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ADP, Başkan Uysal ile projelerini konuştu

Antalya Düşünce Platformu (ADP) Başkanı Halil Güvenbaş ve üyelerden oluşan bir heyet, Muratpasa Belediye Başkanı Ümit Uysal ’i ziyaret ederek Antalya için geliştirilebilecek projeleri konuştu.

Antalya Düşünce Platformu (ADP) Başkanı Halil Güvenbaş ve üyelerden oluşan bir heyet, Muratpasa Belediye Başkanı Ümit Uysal 'i ziyaret ederek Antalya için geliştirilebilecek projeleri konuştu.


Karşılıklı temennilerle geçen toplantı sonrası ADP Başkanı Halil Güvenbaş, Antalya'nın en önemli ilçelerinden Muratpaşa için sunduğu hizmetler ve özveri için, Başkan Uysal'a teşekkür etti.


Uysal da, önemli bir oluşumun ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ve platformu yakinen ve takdirle takip ettiğini belirtti.

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