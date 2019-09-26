İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adrasan Seylemit'e kaynağından su geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kumluca’nın Adrasan Mahallesi Seylemit mevkiindeki vatandaşların içme suyu sorununu çözüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kumluca'nın Adrasan Mahallesi Seylemit mevkiindeki vatandaşların içme suyu sorununu çözüyor. ASAT, Karaağaç kaynağından Seylemit'e su getiriyor.


Antalya'da içme suyu sorunu yaşayan yer kalmasın diye çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren ASAT Genel Müdürlüğü, Kumluca Adrasan Mahallesi Seylemit mevkinde kaynağından içme suyu temini projesi çalışması gerçekleştiriyor. Proje ile Seylemit mevkindeki yerleşimlere Karaağaç kaynağından içme suyu getirilecek. Sona yaklaşan çalışmalar kapsamında Karaağaç kaynağından Seylemit'e kadar 3 bin 750 metre uzunluğunda 110 mm'lik içme suyu borusu döşeniyor. Yeni hattan Seylemit'te yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanacak. Çalışmaların Eylül ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.