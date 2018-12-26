Adrasan'a yüzer iskele yapılacak

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, “Adrasan'a yapılmak üzere gerçekleştirilecek yüzer iskele onaydan geçti, ihaleye çıkacak” dedi.

DTO Antalya Şubesi'nin 10. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes‘in açılış konuşması ile başlayan toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'in aylık faaliyetler hakkında meclisi bilgilendirmesi ile devam etti.

8 aylık görev süreçlerinde birlik ve beraberlikle sorunlara çözüm bulmak amacıyla her kapının açılmasını sağladıklarını ifade eden Başkan Ahmet Çetin, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

“Plakası olmayan iskeleye yaklaşamayacak”

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaleiçi'nde önceki hafta başlayan yatlara plakalandırma konusunun, önümüzdeki günlerde tüm ilçelerde uygulanmaya başlayacağını da söyleyen Çetin, “Bundan sonra plakası olmayan araç o rıhtıma, iskeleye yanaşamayacak. Bu uygulamanın ileriki dönemde su sporları içinde uygulanmasının gündemde olduğunu söylemek isterim. Bundan sonra Oda üyesi olmayan, faaliyet belgesi olmayanlara asla plaka verilemeyecek. Buda odamızın gücüne güç katacaktır” dedi.

Adrasan'a yüzer iskele

Adrasan Bölgesi'nin en büyük ihtiyacı olan yüzer iskelenin hayata geçmesi adına da çalışmalarda sona gelindiğine dikkat çeken Çetin, “Adrasan'a yapılmak üzere gerçekleştirilecek yüzer iskele onaydan geçti, ihaleye çıkacak. Bu konuda valimiz Münir Karaloğlu'nun da bizlere ve denizcilerimize büyük destekleri var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu arada Demre için de önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak. Yine 2019 yılında Kaş-Kalkan çekek yerinin çözülmesi adına çalışmalar sürdürülüyor” diye konuştu.

2018 yılı ekim ayı gelir giderleri Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Kemal Piro tarafından okunup oy birliği ile kabul edilirken, 2019'un ilk toplantısının da 15 Ocak 2019 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.