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Adrasan'da karavancılara jandarma uyarısı

Antalya’nın önemli tatil merkezlerinden olan Adrasan’a karavanlarla tatilciler gelince yerli halk tedirgin oldu.

Antalya'nın önemli tatil merkezlerinden olan Adrasan'a karavanlarla tatilciler gelince yerli halk tedirgin oldu. Jandarma ekipleri karavanları tespit ederek, tatilcileri bölgeden ayrılmaları konusunda uyardı.


Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan tatil merkezlerinden Adrasan'a gelen farklı il plakalı karavanları gören vatandaşlar jandarma ve zabıta ekiplerine haber verdi. Jandarma ve zabıta ekipleri karavanları tespit ederek şehirler arası ulaşımda getirilen seyahat kısıtlamasını göz önünde bulundurarak Adrasan'dan ayrılmaları konusunda tatilcilere uyarıda bulundu.


Adrasanlı vatandaşlar, "Bu karavancılar önce hangi il ve ilçedeyse orada dursunlar. Biz yaşlı anamızı babamızı evden dışarı çıkarmıyoruz" dediler.

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