AEDAŞ ekipleri Ramazan Bayramında kesintisiz enerji için sahada

Ş. (AEDAŞ), Ramazan Bayramı boyunca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Antalya başta olmak üzere, Isparta ve Burdur'da planlı elektrik kesintilerini iptal ederken olası arızalara karşı hızla çözüm üretebilmek için 7/24 nöbetçi personelini sahada görevlendirdi.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya ile Burdur ve Isparta'da 2 milyondan fazla müşteriye elektrik dağıtım hizmeti veren Ş. (AEDAŞ) Ramazan Bayramı'nda ve yaz aylarında kesintisiz enerji için 3

il genelinde tüm tedbirlerini aldı. Sokak aydınlatmalarının rutin kontrollerini ve gerekli bakımlarını gerçekleştiren AEDAŞ, bin 100 adet dağıtım trafosu ve 3 bin 500 kilometre orta ve alçak gerilim enerji nakil hattının da termal kamera ve kısmı deşarj cihazları ile rutin taramadan geçirerek gerekli bakımlarını yaptı. Elektrik şebekesinin yaklaşık yüzde 75-80'i atmosferik şartlara açık havai hatlardan oluşan AEDAŞ, olası arızaların önüne geçmek amacıyla ana fiderlerin bakımını da gerçekleştirdi.

Bayram tatilcilerine kesintisiz enerji

Yabancı turistlerin yanı sıra özellikle uzun bayram tatillerinde yoğun bir yerli turist akınına uğrayan bölgede bu dönemlerde artan enerji talebine karşı ek önlemler alındı. Bu yıl 4-6 Haziran tarihlerinde kutlanacak Ramazan Bayramı süresince yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal eden şirket, olası arızalara karşı ekiplerini sahada hazır bekletecek.

Müşterilerinin bayramda enerjisiz kalmaması için tüm hazırlıklarını tamamlayan şirket, teknolojiye yaptığı yatırımlarla arıza ve kesintilere uzaktan müdahale edebilecek. Genel Müdürlük binasında bulunan SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) Merkezi'ndeki teknoloji sayesinde şebekeyi online olarak takip ederek arıza ve kesinti yaşanan bölgelere 3 dakikadan daha az gibi bir sürede müdahale için AEDAŞ, bayram süresince 225 dağıtım merkezini de SCADA ile izleyecek.

En yüksek tüketim Ağustos ayında

Yaz döneminde elektrik tüketiminde büyük artış yaşanması nedeniyle, mevcut müşterilerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de kesintisiz enerji sağlamak hedefiyle bakım ve onarım çalışmalarının büyük bölümünü önceden tamamladıklarını ifade eden AEDEŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Turizmde bu yıl da geçen yıl olduğu gibi büyük bir canlanma gözleniyor. Geçen yılki verilere baktığımızda en yüksek tüketimin ağustos ayında yaşandığını görüyoruz. Biz de haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarına yönelik olarak elektrik tüketiminin yoğun olacağını tahmin ettiğimiz için tedbirlerimizi aldık. Sıcak havalarda klima kullanımının da etkisiyle Alanya, Manavgat, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde tüketimin arttığından hareketle bu bölgelerde yatırım çalışmalarına öncelik vererek, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdık. Tüm bölge genelinde Ramazan Bayramı'na ve yaz aylarına yönelik hazırlıklarımızı tamamladık, ekiplerimizi alarm durumuna geçirdik” dedi.