AEDAŞ, elektrik şebekelerine müdahale edilmemesi konusunda uyardı

Antalya, Isparta ve Burdur'da 2,3 milyondan fazla aboneye kaliteli, kat'i ve yüksek standartlarda hizmet hedefi için çalışan AEDAŞ; elektrik şebekelerine bilgisiz müdahalelerin tehlikeli sonuçlar oluşturabileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

“Elektrik tellerine dokunmak tehlikeli ve yasak”

AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin güvenli kullanımının can ve mal güvenliği için büyük önem taşıdığına işaret edilerek, “Alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (OG) hatlarında her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisi sadece dağıtım şirketine aittir. Elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisim veya kuşların olması gibi durumlarda en kısa zamanda AEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Elektrik dağıtım şebekelerine sadece üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasaktır” denildi.

“İnşaat ve tadilatlarda emniyet mesafelerine uyulmalı”

Elektrik direklerinde yer alan iletkenlere yaklaşma mesafesine dikkat çeken açıklamada, şu noktalara dikkat çekildi:

“İnşaat, tadilat gibi işler yapılırken güvenlik mesafesinin ihlal edilmesi ve elektrik iletkenlerine müdahale edilmesi durumunda can ve mal kaybı yaşanabilmektedir. Doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik çarpması riskine karşı firmaların Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara uyması gerekir. Ayrıca enerjinin kesilerek çalışma yapılması gereken durumlarda, hem yasa hem de kamu güvenliği gereği firmaların dağıtım şirketi çağrı merkezi veya işletmelerine bilgi vermesi ve dağıtım şirketi tarafından enerji kesintisi yapılmadan çalışmaya başlanmaması şarttır. Vatandaşlarımızın elektrik arızaları ve acil durumlarda 186 Çağrı Merkezi'ni aramalarını rica ederiz.”