AEDAŞ'ın yeni personeline "Sahada İlk Adım" eğitimi

Ş. (AEDAŞ)'ta saha personeli olarak işe başlayacak 20 personel, Teknik Okul Programı'nın ilk modülü olan "Sahada İlk Adım" eğitimini başarı ile tamamladı. Sırada "Sahada Güvenli Adım" ve "Sahada İleri Adım" eğitimleri var.

Ş. (AEDAŞ), sahada işe başlayacak yeni personele işe başlamadan önce teknik, mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitimler veriyor. Şirketin eğitim departmanı sürekli gelişim yaklaşımıyla çalışanların mesleki bilgi becerileri ile kişisel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirerek iş sonuçlarına katkı sağlıyor. Bu kapsamda Antalya, Burdur ve Isparta'da hizmet veren AEDAŞ'ta sahada görev yapacak 20 yeni personele eğitim programının ilk modülü olan "Sahada İlk Adım" eğitimi verildi. AEDAŞ çalışanlarının Teknik Okul Programı kapsamındaki gelişim yolculukları “Sahada Güvenli Adım” ve “Sahada İleri Adım” eğitimleri ile devam edecek.

"Çalışanların mesleki bilgi ve becerilerine destek"

20 yeni personel de eğitimi başarıyla tamamlarken AEDAŞ Genel Müdürlüğü'nde özel bir sertifika töreni düzenlendi. Eğitimlerde 100 üzerinden 100 alan 4 personele ödül verildiği törende konuşan AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Kaliteli ve kesintisiz enerji yolculuğumuzda en büyük değerimizi çalışanlarımız oluşturuyor. Onların mesleki bilgi ve becerilerini, kişisel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmek bizim için çok önemli. Bu çerçevede bir hafta boyunca uzman arkadaşlarım tarafından verilen ‘Teknik Okul Eğitimleri'ni işe yeni başlayan arkadaşlarımın başarı ile tamamlamalarından büyük mutluluk duyuyorum. Aldıkları bu eğitimler sahada en büyük destekçileri olacak” ifadelerinde bulundu.

"Teknoloji ile deneyim harmanlanıyor"

“Nitelikli ve yetkin insan kaynağımız bizi sektörde öne çıkaran en önemli üstünlüğümüz” diyen Müdüroğlu, “Ben insan odaklı olmayan hiçbir projenin tam anlamı ile başarılı olmayacağına inanırım. Başarı için insanı odağa koyarak teknoloji ile deneyimi harmanlamak gerekir. Sizin de bildiğiniz gibi elektrik dağıtım hizmeti, zorlu ve eksiksiz donanım gerektiren bir alan. Bu nedenle aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı ‘saha'ya çıkmadan önce eksiksiz olarak hazırlamayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu kapsamda işe yeni başlayacak arkadaşlarımızı sahada nelerin beklediğini teknik eğitim sınıfımızda teorik olarak, teknik eğitim parkurumuzda ise uygulamalı olarak göstermeye çalıştık. Gösterdikleri gayret ve özveri için her birine tek tek teşekkür ediyorum ve hepinizin huzurunda AEDAŞ ailesine hoş geldiniz diyorum" dedi.