AEDAŞ'tan sağlık kurumlarına özel hızlı hat

Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), 3 ilde bulunan tüm sağlık kuruluşlarına özel Hızlı Hat kurdu.

Bir yandan sağlık kuruluşlarında enerji sorunu yaşanmaması için arıza, bakım ve onarım ekiplerini alarm durumuna geçiren AEDAŞ, diğer yandan da çağrı merkezi bünyesinde oluşturduğu hızlı hat ile Antalya, Burdur ve Isparta'daki tüm sağlık kuruluşlarına hizmet veriyor.

ALO 186 Çağrı Merkezi'nde üç ildeki özel hastaneler, devlet hastaneleri, aile sağlığı ve diyaliz merkezleri de dahil olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarının hızla ulaşabilmesi için AEDAŞ tarafından tanımlanan Hızlı Hat bulunuyor. Bu hat sayesinde sağlık kuruluşlarından arayanlar tek tuşla müşteri temsilcisine bağlanarak talep ve şikayetlerini iletebiliyor. Çağrı merkezi de gelen talepleri hızla sahadaki ekipleri ileterek sağlık sistemine kesintisiz enerji ulaştırıyor.