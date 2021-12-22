Aerobik ve Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonaları Antalya'da düzenlenecek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, 2023 yılında Aerobik ve Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonaları'nın Antalya'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi üyeleri ve spor muhabirleriyle Aladdin Keykubat Gençlik Kampı'nda bir araya geldi. Burada İl Spor Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerinde yapılan organizasyonlarla ilgili bilgiler paylaşan Gürhan, yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Antalya'da 184 bin 316 lisanslı sporcu var”

Antalya'nın pandemiye karşın 2021 yılında uluslararası katılımlı 109 organizasyona ev sahipliği yaptıklarına dikkat çeken Gürhan, bu anlamda Antalya'nın en çok ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyon yapan kent olduğuna dikkati çekti.

Gürhan, kentte 274 milli sporcunun olduğunu belirterek, üst liglerde de 30 kulübün yer aldığını ve toplamda 184 bin 316 lisanslı sporcu olduğunu söyledi. Öğrencileri spora yönlendirmek için okullarda sportif yetenek taraması yaptıklarını da ifade eden

“Oluşturduğumuz veritabanı ile takip ediyoruz”

İlkokul 3. Sınıftaki öğrencilere çabukluk, esneklik ve sıçrama gibi 10 farklı test uyguladıklarını ve bu testler sonucunda yüzde 10'luk bir kitlenin diğerlerinden farklı özellikte olduğunun ortaya çıktığını belirten Gürhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çocukları 1 yıl boyunca antrenman programıyla gelişimlerini destekleyecek şekilde eğitimler veriyoruz. Programının son bölümünde ise çocuğun verilerine göre onu yeteneği bulunan branşa yönlendiriyoruz. Spor hayatı boyunca oluşturduğumuz veri tabanı ile bu çocuğu takip ediyoruz ve kulüplerle ilişkilendiriyoruz.”

“2023'te Avrupa Şampiyonası olacak”

Antalya'nın bir ucundan diğer ucuna kadar çeşitli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Gürhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Antalya'da tam olimpik bir yüzme havuzunun projesini tamamladık. Zeytinköy'deki tesislerle ilgili bakım ve onarım çalışmaları yaptık. Tesislerimiz son derece güzel oldu. Aerobik ve Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonaları'nı Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bunun için Zeytinköy'de tesis yapıyoruz. 2022'nin sonunda orada bir Avrupa Şampiyonası'nın demosunu yapacağız, 2023'te de orada Avrupa Şampiyonası olacak.”