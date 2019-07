Hizmet İçi Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

AESOB 2019 Yılı Oda Genel Sekreterleri 1. Hizmet İçi Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere'nin konuşmalarının ardından Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürü Ergün Ege, Ticaret Uzmanları Canan Yıldız ve Yüksel Şahin'in sunumlarıyla gerçekleştirildi. Gün boyu süren, Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi İşlem Sistemi (ESBİS), Sistem Yenilikleri, Coğrafi Bilgi Sistemi, Mobil Uygulama, Muhasebe Sistemi ve Mevzuat konularında bilgilendirmelerin yapıldığı eğitim ve değerlendirme toplantısı Oda Genel Sekreterlerinin sorularıyla devam etti.

“Genel Sekreterlerimiz bu sistemin en önemli parçası”

Genel sekreterlerin 82 bin esnafın ilk işlemlerini yapan kişiler olduğunu belirten Dere, "Bu sistemin en önemli parçası sizlersiniz. Sizlerin en çok dikkat etmesi gereken konuların başında, Ticaret Bakanlığımız, Konfederasyonumuz ve Birliğimizden Odalarımıza gelen genelgeler doğrultusunda, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde hareket ederek tüm işlemlerinizi buna göre yürütmeniz ve bunun dışında mevzuata uygun olmayan hiçbir işleme imza atmamanız geliyor. AESOB Başkanı olarak ben, tüm kararları Birlik Genel Sekreterimizle istişare ederek alıyorum ve karşılıklı görüş alışverişi yaparak ortak bir fikir üretiyoruz. Kimi zaman Başkanlar olarak bizler eksik veya hatalı bir işlem yapsak dahi, gerçekleştirdiğimiz eğitim ve değerlendirme toplantıları sayesinde edindiğiniz bilgiler ve aldığınız eğitimler doğrultusunda bizleri uyarmanız gerekli, dolayısıyla AESOB olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim ve değerlendirme toplantılarını çok önemsiyorum. Sizler de bu toplantılara gereken hassasiyeti gösterin ve her türlü sorunuzu bizlere yöneltin. Bizler bu toplantıları, esnaf ve sanatkarlarımıza en iyi hizmeti en doğru şekilde sunabilmek amacıyla gerçekleştiriyoruz.” dedi.

"Destekçiniz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başta olmak üzere Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve Uzmanlara, esnaf ve sanatkarların yararına gerçekleştirilen tüm çalışmalar için teşekkürlerini ileten Adlıhan Dere, “Bugün aramızda çok değerli bir ekip var. Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürümüz Ergün Ege, Ticaret Uzmanlarımız Canan Yıldız ve Yüksel Şahin sizlerin yaşadığı sorun ve sıkıntıları dinlemek ve sorularınızı cevaplandırmak için buradalar. Aklınıza takılan her şeyi rahatlıkla sorabilirsiniz. Şube Müdürümüz sizlerin sorularını cevaplandırmak amacıyla tüm gün burada olacağını bizlere belirtti. Dolayısıyla burada zaman sınırlamamız yok, sizler her türlü soruyu sorabilirsiniz, bizler de üzerimize düşen her şeyi yapmak için gayret göstereceğiz. Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi İşlem Sistemi ve Mevzuat konularında sunum yapacak eğitimcilerimiz merak ettiğiniz başka konularda da sizlere yardımcı olacaklar. ” ifadelerine yer verdi.

Sunumlar kapsamında, ESBİS'de sicil ve oda kayıtlarına dair işlemlerin online olarak yapılabilmesini sağlamak, coğrafi bilgi sisteminde esnaf ve sanatkarın harita üzerinde konumlandırılması ve iş yerleri hakkında analiz yapılabilmesini sağlamak, mobil uygulama aracılığıyla tüketicilerin esnaf ve sanatkarlara, esnaf ve sanatkarların da bağlı olduğu meslek kuruluşuna mobil ortamda ulaşabilmesini sağlamak, esnaf ve sanatkarların elektronik imza yoluyla işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, meslek kuruluşlarının muhasebe işlemlerini ESBİS üzerinde tutabilmesi, bilgilerin standartlar dahilinde oluşması ve saklanmasına yönelik çalışmaların olduğu da aktarıldı. Oda Genel Sekreterlerinin sorularıyla karşılıklı bir biçimde gerçekleştirilen toplantıda, Oda Genel Sekreterlerinin esnaf ve sanatkarlara daha etkin bir hizmet sunabilmeleri amacıyla dile getirdikleri talep ve öneriler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.