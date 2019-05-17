AESOB Alanya ve Gazipaşa Geleneksel İftar Programı

İftar programında konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, " Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırdığımız, paylaşma, dayanışma ve manevi duyguları en üst seviyede yaşadığımız mübarek bir aydır. Ramazan ayı müminin rızkının arttığı bir aydır. Bizler de her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programlarımızda sizlerle bir araya gelerek bu güzel bereketli sofraları paylaşıyor, birliğimizi ve beraberliğimizi sağlamlaştırıyoruz. ” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise , “Sizleri Alanyamızda görmek çok güzel, büyük bir ayrıcalık. Ben hepinize teşekkür ediyor, Ramazan-ı Şerifiniz tebrik ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin İnşallah. “ diye konuştu

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AESOB Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Alanya Oda Başkanları iftar programı sonrasında Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nda bir araya gelerek esnaf ve sanatkarların durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e ilgi, alaka ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

İftar programına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte partilerin ilçe başkanları , Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, Belediye Meclis Üyesileri ile Alanya ve Gazipaşa'da bulunan Oda ve Kooperatif Başkanları, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreterler, esnaf ve sanatkarlar katıldı.