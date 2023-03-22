AESOB Başkanı Adlıhan Dere'den Ramazan'da "merdiven altı" uyarısı

On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlangıcına yönelik açıklamalar yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya esnafının Ramazan ayı için tüm hazırlıklarını tamamladığını aktararak, merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiği hatırlattı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Manevi iklimiyle içimizi huzur ile dolduran mübarek Ramazan ayına bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Dinimizde büyük bir önem arz eden Ramazan ayı; toplumsal yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü ve manevi duyguları en üst seviyede yaşandığı; gönül birliğine vesile olan eşsiz ve derin manalar yüklü mübarek bir aydır. Yüce Allah'ın rahmet deryalarının coştuğu, af ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı, feyiz ve bereketin zirveye çıktığı bu merhamet mevsimleri insanlık için büyük bir nimettir.

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sokak ve çarşılarımızı büyük bir heyecan sardı. Vatandaşlarımız iftar sofralarını en güzel şekilde hazırlamak için alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Manav, kasap, pastane, lokanta, fırın, bakkal ve büfeci gibi gıda alanında faaliyet gösteren esnafımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımız da hazırlıklarını tamamladı. Her bütçeye uygun ürünler raflarda yerini aldı. İnşallah, Ramazan-ı Şerif'in bereketi esnaflarımızın dükkanlarını da canlandıracak. Ancak bu süreçte bereket, mağfiret ve paylaşım ayı olan Mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun hareket etmeye özen göstermeliyiz.

Ucuz diye satılan denetimsiz, merdiven altı diye tabir ettiğimiz biçimde üretilen ürünleri satın almanın hem canımıza hem malımıza hem de sağlığımıza çok kötü etkileri olabilir. Alışverişlerimizi yaparken hem israftan kaçınmalıyız hem de alışverişlerimizi en doğru bildiğimiz, güvendiğimiz mahalle esnafımızdan yapmalıyız. Esnaf sokaktır, esnaf hayatın ta kendisidir. Alışverişlerimizi esnaflarımızdan yaparak sokağın ışığı söndürmeyelim, mahalle kültürünü yaşatalım. Esnafımızın hayatta kalmasına katkı sunalım. Böylece mübarek Ramazan ayında bir yandan orucumuzu tutarak ibadetimizi gerçekleştirirken, bir yandan da yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik anlayışının hakim olduğu Ramazan ayına yakışır bir şekilde davranış sergilemiş olalım" dedi.

Başkan Adlıhan Dere, sözlerini sonlandırırken, "Ramazan ayının sevgi, barış ve hoşgörü ortamının gelişmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine vesile olmasını temenni ediyor; ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar. Cenab-ı Hak birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin inşallah" ifadelerine yer verdi.