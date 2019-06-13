AESOB Başkanı Adlıhan Dere'den sınav uyarısı

Trafik akışının sağlanması ve klakson çalınmamasına yönelik hatırlatmalarda bulunan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, “Yaklaşık 2 milyon 446 bin evladımız, Cumartesi ve Pazar günleri 3 farklı oturumda gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökecek. Sınava giren öğrencilerimizin sınav anında dikkat dağınıklığı yaşamaması amacıyla şoför esnafımız ile tüm sürücüler okul önlerinde ve çevresinde korna çalmamaya özen göstermeli. Sınav yapılan yerlerin yakınlarındaki gürültü yapabilecek çalışmalar önlenmeli, öğrencilerimizin sınava yetişmeleri için trafik akışında çok dikkatli olmalıyız.” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, sınav günü gerekli görülen yerlerde toplu taşıma seferlerinin sıklaştırılması ve sınav yerlerine toplu taşıma araçlarıyla gidecek öğrencilere yardımcı olunması gerektiğini hatırlatarak, “Sınavın gerçekleştirileceği Cumartesi ve Pazar günlerinde trafik sıkışıklığına zemin hazırlayacak hareketlerden kaçınmalı, oldukça hassas olmalıyız. İhtiyaç olan yerlerde toplu ulaşım seferleri arttırılmalı ve herhangi bir problem yaşanmaması için tüm kontroller yapılmalı. Trafikte ve toplu ulaşım araçlarında sınava yetişmeye çalışan öğrencilerimize elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız.” dedi.