AESOB Başkanı Dere: " Altında taksit imkanı hem vatandaş hem kuyumcu için kazanç olacak"

AESOB Bakanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, basılı ve külçe halinde olmayan kuyum ürünlerindeki taksit sayısının 4'ten 8'e çıkarılmasını olumlu bulduklarını belirterek, “Taksit düzenlemesi hem altın alışverişine çıkan vatandaşlarımıza hem de kuyumcu esnafımıza kazanç sağlayacak.” dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren basılı ve külçe halinde olmayan kuyum ürünlerindeki taksit sayısının 4'ten 8'e çıkarılmasını değerlendirerek, “Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum ürünlerine sağlanan 4 taksit imkanının 8 taksite çıkarılması vatandaşlarımız için özellikle de evlenmeyi düşünen ve altın alışverişine çıkacak çiftler için büyük avantaj sağlayacak. Düzenlemeyle birlikte kuyumcu esnaf ve sanatkarlarımızın işlerinin artacağına ve sektörün hareketleneceğine inanıyoruz. Gidişata göre taksit oranının kapsamı genişletilebilir. Böylelikle hem esnafımızın hem de altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlarımızın yüzü güler.” dedi.

Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların altın alışverişlerinde taksit imkanı sağlanmasına dair yoğun talepleri olduğunu aktaran AESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, “Kuyumculuk sektöründeki taksit imkanı geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kalkmıştı. Taksit imkanının kaldırılması sonrasında kuyumcu esnafımızın kazancında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Daha sonrasında ise kuyumcu esnafımızın taksit imkanının yeniden getirilmesine dair yoğun bir talebi oluştu. Bu talep doğrultusunda, başta TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken olmak üzere Hükümetimiz nezdinde yapmış olduğumuz girişimler sayesinde geçtiğimiz Mart ayında işçilikli altınlara taksit imkanı sağlanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle de basılı ve külçe halinde olmayan kuyum ürünlerindeki taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı. Yeni düzenlemenin kuyumcu esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.