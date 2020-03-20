AESOB Başkanı Dere: “Ayakta kalabilmek için pakete ek taleplerimiz var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında açıklanan İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ni değerlendiren Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, “Açıklanan destek paketi önemlidir, ancak esnaf ve sanatkarlarımızın içinde bulunduğumuz zorlu koşullarda ayakta kalabilmeleri için daha bir çok talebimiz var” dedi.

Vergi, SGK ve KDV ödemelerinin belirli sürelerle ertelenmiş olmasının önemli olduğunu ifade eden Adlıhan Dere, “Çalışan maaşlarının işsizlik fonundan ödenmesi, kira yardımı, elektrik ve su faturalarının ertelenmesi gibi konularda destek olmaması esnaf ve sanatkarımızı çok ciddi olarak etkilemektedir. Kısa çalışma ödeneğinin kullanılabilmesi için gerekli pek çok koşul vardır ve bu koşulları sağlamak her işletme ve esnafımız açısından mümkün değildir. Öte yandan, işçi çıkarmalarını önlemek ve istihdamı desteklemek üzere daha etkili ve esnaf-sanatkarlarımıza uygun kararların alınmasına ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu.

Dere, esnafın Halkbankasına olan kredilerinin anapara ve faizlerinin faizsiz olarak ertelenmesini çok önemsediklerini ifade etti. Hükümete aldıkları kararlardan dolayı teşekkür eden AESOB Başkanı Dere, "Fakat esnaf ve sanatkarımızın ekonomik güçlükleri aşabilmesi için, faizsiz ve ilk 6 ay ödemesiz krediye ihtiyacı vardır. Böyle bir kredi modeli esnafımızı ayakta tutacak bir ortamı ancak oluşturur. Kira stopajlarının kaldırılması, esnafımıza kira desteklerinin sağlanması da önemli ve gerekli bir uygulama haline gelmiştir. Sermayesi küçük olan esnaf ve sanatkarlarımızın bu süreçte desteklenmesi gereklidir. Normal zamanlarda dahi güçlükle ayakta kalmaya çalışan esnaf ve sanatkarlarımız çarşı ve sokakların boş olduğu bu dönemde hem kendi ailesinin geçimini sağlamak hem de yanında çalıştırdığı personeli mağdur etmemek için çıkış yolu aramaktadır. Devletimizin, ekonomimizin temel taşı olan esnaf ve sanatkarlarımıza bu süreçte sağlayacağı her türlü destek geleceğimize bir yatırım olarak düşünülmelidir. Esnaf ve sanatkarlarımızın talepleri karşılanmadığı sürece, bu salgını atlatsak dahi ekonomik anlamda geri dönülmesi zor yaralar almış olacağız" diye konuştu.