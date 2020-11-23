AESOB Başkanı Dere: “Esnafımıza somut destekler verilmeli”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, alınan yeni kısıtlama kararlarının, salgının yayılmaması ve önlenmesi amacıyla alındığını ancak bu süreçte esnaf ve sanatkarların mağdur olmaması gerektiğini aktardı.

"Tedbirler esnafımızı olumsuz etkiliyor”

Dere, Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve çalışma saatleri ile çalışma şekilleri sınırlandırılan esnaf ve sanatkarların mücbir sebep kapsamına alınması ve nakdi destek sağlanması gerektiğini vurgulayarak, “17 Kasım 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilecekleri, Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecekleri, Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecekleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar sinema salonlarının yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin durdurulacağı, Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devam edeceği, Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı kararları alınmıştır” dedi.

"Esnafımız kurallara uydu”

Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların Pandemi tedbirlerine riayet ettikleri ancak toplumun kurallara tam anlamıyla uymaması sonucunda alınan kısıtlama kararlarının esnafı doğrudan etkilediğini ve bu süreçte esnafın desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Pandeminin önlenmesi amacıyla esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık, alınan tedbirlere ve Pandemi kurallarına uymaya özen gösterdik. Sağlık için alınan tüm tedbirleri destekliyoruz ancak salgının yayılmasını önlemek için faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet kafe işletmecileri başta olmak üzere, örgün eğitime yeniden ara verilmesiyle iş yapamayan servis araçları, okul kantinleri ve hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe gibi işletmelere nakdi destek sağlanması gerekmektedir. Mart ayından bu yana çok sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkarlarımıza kapsayıcı destekler verilmelidir” diye konuştu.

"Esnafımıza nakdi destek sağlanmalı”

Kısıtlamalar nedeniyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarlara aylık nakdi yardım yapılması gerektiğinin altını çizen Dere, “Esnaf ve sanatkarlarımız kapalı oldukları bu dönemde SSK, BAĞ-KUR ve vergi ödemelerinden muaf tutulmalı. Geçmiş dönem borçları için yapılandırmaya başvuran esnafımızın tüm borçları faizsiz olarak en az 1 yıl süreyle dondurulmalı. Bir yıl geri ödemesiz beş yıl vadeli 50 bin Tl faizsiz kredi verilmeli. İşyeri kapalı durumda olan esnaf ve sanatkarlarımıza kira yardımı yapılmalı. Okulların kapalı olması sebebiyle mağdur olan servisçi ve kantinci esnafımız somut olarak desteklenmeli. Devletimizin, esnafımıza yönelik almış olduğu koruyucu tedbirler ve açıklanan destek paketlerinin yanı sıra bugün geldiğimiz noktada esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik yeni destekler sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.