AESOB Başkanı Dere, Kaleiçi esnafının sıkıntılarını dinledi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kaleiçi'nde esnaf ve sanatkarları işyerlerinde ziyaret ederek pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılar hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Adlıhan Dere, Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Yiğitgil, Başkan Yardımcısı Eyüp Yıldırımcan, Ak Parti Kepez ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dilaver Tanık, MHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Adem Çelik ve Ak Parti Kepez Belediye Meclis Üyesi Av. Mekin Arslan Başak ile birlikte Kaleiçi'nde esnaf ve sanatkarları iş yerlerinde ziyaret etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kaleiçi esnaflarını işyerlerinde ziyaret ederek pandemi sürecinde yaşamış oldukları sıkıntılar hakkında birebir görüşme gerçekleştirdi. Kent tarihi ve turizm alanında Kaleiçi'nin çok önemli bir konuma sahip olduğunu aktaran Dere, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerde örneklerine rastlanmasına rağmen Kaleiçi'nin kendine has mimarisi ve dokusuyla eşsiz bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Kaleiçi esnafının sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlemeye geldiklerini aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Esnafımızın Pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları yerinde dinliyoruz, taleplerini ilgili makamlara iletmek üzere not alıyoruz. Pandemiden dolayı turizm alanında yaşanan gerileme esnaf ve sanatkarlarımızı olumsuz etkilemiş durumda. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Kaleiçi'nde ise esnafımızın gelirleri oldukça azaldı. Sezon başlarken Pandemi nedeniyle bir süreliğine kapalı kalan esnafımız normalleşme süreciyle birlikte işyerlerini açtı ancak sezondan umduğunu bulamadı. Önümüzdeki günlerde esnaf ve sanatkarlarımızı işyerlerinde ziyaret etmeye, esnafımızın sıkıntılarını dinleyerek taleplerini dile getirmeye ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.