AESOB Başkanı Dere: "Konaklama Vergisine muafiyet getirilmeli"

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yüzde 2 olarak kabul edilip Cumhurbaşkanlığına onaya sunulan Konaklama Vergisinin küçük işletme sahibi esnafı ve turizmi olumsuz etkileyeceğini aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Kişi başı gecelik konaklama üzerinden alınacak konaklama vergisi turizmi olumsuz etkilerken, en çok da aile işletmeleri ve pansiyonları olumsuz etkileyecektir. Bu vergi en azından konaklama sektöründe küçük işletme sahibi esnafımızdan alınmamalı ki, esnafımızın kazancının ve müşterisinin azalmasının önüne geçilmeli” ifadelerinde bulundu.

“Maliyetin artması küçük esnafı zorlar”

Maliyetin artması ile tüm işletmelerin olumsuz etkileneceğine vurgu yapan Dere “Tatil vergisi olarak adlandırılan Konaklama Vergisi mali güce göre ödeme ilkesine aykırı şekilde düzenlenirken son yapılan değişiklik ile yüzde 2 sabit oran olarak belirlendi. Bu vergi en çok küçük işletme sahibi esnafımızı zorlayacak. Esnaf işletmesi olarak adlandırılan çok küçük aile işletmeleri var. Oran yüzde 2 bile olsa bu vergi ekstra bir maliyet getireceği için en çok bu esnaf kesimimizi zorlarken diğer tüm konaklama işletmelerinin de maliyetini artırmış olacak. Bu da fiyatlarda artış gibi sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla turizm de bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir” dedi.

“Antalyamız olumsuz etkilenir”

Dere, küçük aile işletmeleri ve pansiyonları zor duruma sokacak Konaklama Vergisinden esnaf ve sanatkarların muaf tutulması gerektiğini belirterek, “Turizmin başkenti Antalyamız başta olmak üzere ekonomimizin en önemli ayaklarından biri olan turizmi olumsuz etkileyecek, yatırımları önleyecek adımlar atılmamalı. Aksine yerli ve yabancı turisti çekecek yeni teşvikler yapılmalı. Vergiler arttığında, vatandaş ya da turist yine aynı gezi planını uygulasa dahi bu kez de yapacağı alışveriş azalacak ya da konaklayacağı gün sayısı düşecek. Maliyetteki küçük bir artışın küçük işletme ile büyük işletmelere yansıması arasında büyük bir fark var. Bu nedenle konaklama vergisinden konaklama hizmeti veren bu kesimdeki esnafımız aynı öğrenci pansiyonları gibi muaf olmalı” diye konuştu.