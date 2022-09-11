AESOB Başkanı Dere: “Okul alışverişini esnaftan yapın”

Esnaf Umutlu

Başkan Adlıhan Dere, Antalya'da toplam 475 bin 145 öğrenci, 34 bin 300 öğretmen, 2'si devlet, 3'ü vakıf, toplam 5 üniversite, 95 fakülte / yüksekokul, bulunduğunu belirterek eğitim sektörüne hizmet veren kırtasiyeci esnafı başta olmak üzere servisçi, kantinci, okul kıyafeti satan konfeksiyoncu, ayakkabıcı, çantacı, terzi, lokanta ve pastacı, berber- kuaför, taksici, dolmuşçu gibi eğitim sektörüne hizmet veren esnafın büyük beklenti içinde olduğunu söyledi. Dere, " Bir öğrencinin okula başlaması için kırtasiye alışverişleri, önlükler, beslenme çantaları, suluk, ayakkabı ve benzeri okul araç gereçleri, temizlik ürünleri, ulaşım maliyetleri, yiyecek-içecek giderleri gibi tüm harcamalar için ciddi harcamalar yapılıyor" dedi.

“Kırtasiyeyi kırtasiyeciden alın”

Özellikle kırtasiye alışverişleri konusunda velilere ve öğrencilere uyarılarda bulunan Dere, "Bu yıl yükselen fiyatlarla birlikte özellikle kırtasiye sektöründe ucuz ama kanserojen ve ağır metal oranı yüksek ürünler fırsatçılar tarafından sezonluk olarak piyasaya sürülebiliyor. Kırtasiye malzemesi alınırken sezonluk olarak Uzak Doğu ülkelerinden gelen ürünlere itibar edilmemeli. Rengarenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı. Tüm kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda AB kalite işareti olan ‘CE' belgesi mutlaka olmalı, ürünlerin yanma, zararlı maddelerden korunma vb. gibi kimyasal testlerden geçtiği kontrol edilmeli. Vatandaşlarımız bu dönemde doğru ve güvenilir adres olan kırtasiyeci esnafımızdan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir. En güvenli malzemeler sezonluk satıcılarda değil mahallenin kırtasiyeci esnafında bulunur” dedi.

“Kantin kiraları velileri de etkiler”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere son olarak okul kantin kiraları konusunda da yetkililere çağrıda bulundu. Konut kiralarındaki yüzde 25 kira artış sınırının okul kantinleri için de uygulanmasını isteyen Başkan Adlıhan Dere, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla konutlardaki kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Okul kantinlerinde bu sınırın uygulanması gerek. Aksi halde esnafımız zor durumda kalacak. Artan kiralarla ürünlerde maliyet artışı yaşanırken bu durum öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin cebini etkileyecek. Bildiğiniz üzere zaten gıda ürünlerinde fiyat artışı enflasyonu körükleyen en önemli etken. Öte yandan biriken borçlar ve pandemide zayi olan ürünlerin bedelleri derken kantinci esnafı zor durumda. Okul kantinlerinde kiraların yüksek oranda artması esnafın maliyetini artırdığı gibi satılan ürünlerin fiyatına da zam olarak yansır. Bu sebeple kantin kiralarının artışı hususunda bir sınırlama uygulanmalıdır” şeklinde konuştu.