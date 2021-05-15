AESOB Başkanı Dere:" Sürecin yükünü küçük esnaf çekti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafın çektiği sıkıntıları bildiğini, önümüzdeki dönemde buna dikkat edeceklerini söylediğini hatırlatan Başkan Dere, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren geçilecek olan yeni normalleşme dönemi çerçevesinde esnafın belli saatler ve belli koşullarda açılmasını beklediklerini kaydetti. Başkan Dere şöyle devam etti: " Bugüne kadar yaklaşık 1,5 yıl geçti. Çok zorlandık. Sürecin yükünü küçük esnaf çekti. Son yaşadığımız tam kapanma sürecinde gördüğümüz yanlışların düzeltilmesini istedik, bu konuda Antalya'dan Türkiye'ye örnek olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi benim esnaf arkadaşlarıma çağrım, yeni dönemde pandemi sürecinin aynen devam ettiğini düşünerek maske mesafe hijyen konusunda hiçbir şekilde taviz vermeyerek hem kendi sağlığımızı hem müşterilerimizin sağlığını düşünelim. Bir daha tam kapanma dönemi günlerini yaşamayalım istiyorum."