AESOB Başkanı Dere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esnaf dosyası

AESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Antalya esnaf ve sanatkarlarının sorun ve taleplerini içeren bir dosya sundu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, Antalya Ak Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısı dolayısıyla Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Antalya İş Dünyası Buluşması programında esnaf ve sanatkarların sorun ve talepleri hakkında görüşlerini aktararak bir dosya sundu.

Dosya içeriğinde yer alan konular

AESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği dosya içeriğinde;

“Antalya'da meydana gelen fırtına ve hortum nedeniyle olumsuz etkilenen esnafın faizsiz kredi talebi, esnaf ve sanatkarların turizmden yeterli pay alamaması dolayısıyla her şey dahil sisteminde düzenlemeler yapılması, idari para cezalarının her iş yerinin büyüklüğüne ve gelir düzeyine göre ödenebilir düzeyde olması, perakende yasasında değişiklik ile avm ve zincir mağazalara karşı esnafın korunması, yüksek pos cihaz komisyonlarının düşürülmesi, etkin bir sicil affı, esnafın defter tutma hadlerinin değiştirilmesi, esnafın sırtındaki stopaj yükünün kaldırılması, esnaf ve sanatkarların BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesi, yaşlılık sigortasında prim gün sayısının yeniden düzenlenmesi, BAĞ-KUR emekli aylıklarının iyileştirilmesi, kamuya ait işyerlerindeki kira artışları, ücretli poşet uygulaması, esnafa indirimli elektrik ve doğalgaz, ulaşım sektöründe çalışan esnafa mazotta ÖTV indirimi, kamu kuruluşlarının ticaret yapmaması ana başlıklarında” çeşitli konular yer aldı.

"Cumhurbaşkanımız esnafımızı gözetiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar esnaf ve sanatkarlara verilen her türlü destek ve teşvikler dolayısıyla teşekkürlerini ileten AESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, “Cumhurbaşkanımız ve ilgili Bakanlarımız aldıkları kararlarla, bugüne kadar esnaf ve sanatkarımızın yaşaması, ayakta durması ve hayırlı kazançlar elde etmesi yolundaki kararlılıklarını her zaman gösterdiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, esnafımızın toplumun temel yapı taşı olduğunu her platformda dile getiriyor ve esnafımızı gözetiyor. Antalya esnaf ve sanatkarlarımız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Esnafımızın yaşamış olduğu sorun ve sıkıntılar ile taleplerini içeren bir dosyayı da kendilerine takdim ettim. Cumhurbaşkanımız sunduğumuz dosya ile bizzat ilgilenerek ve gerekli talimatları anında vererek esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik hassasiyetlerini bir kez daha gösterdi.” dedi.