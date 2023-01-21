AESOB Başkanı Dere'den esnafa yönelik geriye dönük borçlanma hakkı talebi

AESOB çatısı altında faaliyet gösteren yaklaşık 100 bin esnaf ve sanatkar olduğunu hatırlatan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf için sıfır faizli ve uzun vadeli yeni bir borç yapılandırmasının şart olduğunu ifade etti. Dere, "Yapılandırma paketi kapsamında vergi, sigorta primi borçları ile adli ve idari cezalar için yapılandırma imkânı sunulmalı. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkânı sağlanmalı. Belediyelere olan borçlar, elektrik ve su borçları da yapılandırılmalı. Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarının bir kısmı silinmeli. Önceki yapılandırmalarda da olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme fırsatı getirilmeli ve peşin ödeme halinde borçların büyük bir miktarı silinmeli. Özellikle esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarını ödeyebilmesi için kolaylıklar getirilmeli" dedi.

Ayrıca rekabetçi sistemde ve günümüz zorlu ekonomik koşullarında varlığını devam ettirmekte zorlanan esnaf ve sanatkarlara dikkat çeken Başkan Dere, "Sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlar için düşük faizli kredi imkanı sunulmalı. Krediler ile yeni iş yeri açacak olan genç girişimcilerin de önü mutlaka açılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı

EYT düzenlemesiyle birlikte birçok vatandaşın mağduriyetinin giderildiğini, fakat esnafın bu hususta hala umutla müjdeli bir haber beklediğini vurgulayan AESOB Başkanı Dere, sosyal güvenlik düzenlemeleri çerçevesinde esnaf ve sanatkarların da mutlaka gündeme alınması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Dere, sözlerine şöyle devam etti:

"Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik sorunlarının da çözülmesi gerekiyor. 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olmasına rağmen BAĞ-KUR kaydı olmadığı için emekli olamayan ve bu konuda mağdur olan çok fazla esnafımız bulunmakta. Bununla birlikte esnaf ve sanatkarlarımız 9 bin prim gün sayısı ile emekliliğe hak kazanabiliyorken sigortalılar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli olabiliyor. BAĞ-KUR emeklilik prim günü sayısı 9 bin gün değil, sigortalılarda olduğu gibi 7 bin 200 gün olmalı".