AESOB Başkanı Dere'den Ramazan alışverişi uyarısı

Ramazan ayına sayılı günler kala açıklama yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “ Ramazan ayı yaklaşırken alışverişlerimizi merdiven altı olarak tabir ettiğimiz yerlerden değil, tanıdığımız, bildiğimiz mahalle esnaflarımızdan yapmaya özen gösterelim. Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları ve pandemi tedbirleri gereği yiyecek içecek hizmet sektörünün kapalı olması ve yalnızca evlere servis ya da gel-al usulü çalışacakları göz önüne alındığında evlerde daha fazla zaman geçireceğiz. " dedi.

Ede tüketimin her zamankinden daha fazla olacağını hatırlatan ve bu yıl geçtiğimiz yıllara göre yoğunluk veya hareketliliğin daha fazla olmasını beklediklerini kaydeden Dere, salgın nedeniyle işleri azalan esnaf ve sanatkarların da Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladığını söyledi. dere, " Ramazan ayının bereketiyle esnafımızın işlerinde de bir hareketlilik yaşanmasını umut ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, alışverişlerini yerel esnaflarımızdan yapmalarını rica ediyoruz. Pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafımızın yanında olmamız lazım. Esnafımıza sahip çıkalım, mahalle kültürümüzü yaşatalım.” dedi.

Koranavirüs nedeniyle evlerde kalınan bu günlerde, internet üzerinden gıda alışverişlerine de yönelimin arttığına dikkat çeken AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “İlk sahur için sayılı günler kaldı. Ramazan ayı öncesinde hemşerilerimiz fırsatçılara geçit vermemeli. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımızın evlerde kaldığı bu günlerde internetten alışverişlerin artması fırsatçılara da ortam hazırlıyor. Fiyatları düşük tutarak merdiven altı temizlik ürünleri, gıda ürünleri satılmaya başlandı. Vatandaşlarımız her zamankinden daha fazla dikkatli olmalı. Ucuz diye satılan denetimsiz, merdiven altı diye tabir ettiğimiz biçimde üretilen ürünler hem sağlıksız hem de kalitesiz ayrıca sağlık açısından bir sorun oluştuğunda karşımızda muhatap bulamayız. Alışverişlerimizi mutlaka bildiğimiz, güvendiğimiz gerektiğinde hesap sorabileceğimiz mahalle esnaflarımızdan yapalım ki hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de esnafımızın da yaşaması ve ayakta kalmasına katkı sağlayalım. Böylece bir yandan ibadetimizi gerçekleştirirken bir yandan da birlik ve dayanışma anlayışının hakim olduğu Ramazan ayına yakışır bir davranış sergilemiş olalım.” diye konuştu.