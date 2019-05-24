AESOB Batı ilçelerine yönelik iftar verdi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Batı ilçeleri geleneksel iftar programı Finike'de gerçekleştirildi.

AESOB'un iftar proghramı Finike, Kumluca, Demre, Kaş, Elmalı ilçelerine yönelik geleneksel Batı ilçeleri iftar programı Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, AK Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ, CHP İlçe Başkanı Mustafa Ökten, İlçe Müftüsü Abdurrahim Durmuş, AESOB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri, oda ve kooperatif başkanları, esnaf ve sanatkarların katılımlarıyla gerçekleştirildi.

"Geleneksel iftarımız"

İftar programında konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olan Mübarek Ramazan ayının başta Antalya'mız ve ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan ayı insanlar arasında dayanışmaya, yardımlaşmaya ve gönül birliğine vesile olan mübarek bir ay. Rahmet ve bereketin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek günlerde bizler de AESOB olarak birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmak adına geleneksel olarak iftar programları düzenliyoruz. Bugün burada bizlerle beraber iftarını yapan tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyor, bu birlik ve beraberliğimizi nice iftar sofralarında yeniden yaşamak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

"Esnaf güçlü ise toplumda güçlü"

AESOB'un düzenlediği iftar programına katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Finike Kaymakamı Ergün Baysal, “Ramazan ayı birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyelere çıktığı özel bir ay. Toplumun her kesimi bu sofralarda bir araya geliyor. Ben öncelikle bu sofralarda buluşmamıza vesile olan AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Tabi toplumumuzun temel yapı taşı olan esnaflarımız çok önemli vazifeler ifa etmektedirler. Toplumumuzun esnafı ne kadar kuvvetli olursa toplumda o kadar güçlü oluyor. Bizler idareciler olarak her zaman esnafımızın yanındayız. İnşallah bu birlik ve beraberlik içinde hep beraber çalışmaya devam edeceğiz diyorum, tüm misafirlerimize saygılar sunuyorum.”ifadelerine yer verdi.