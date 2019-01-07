AESOB Genel Sekreterler Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Kemer'de gerçekleştirildi.

AESOB Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Kemer ilçesi'nde gerçekleştirildi. Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere'nin konuşması ile başladı. Dere, “Odalarımızın çok değerli genel sekreterleri, sizler yaklaşık 80 bin esnaf ve sanatkarımızın odaya geldiği zaman ilk karşılaştığı kişilersiniz, sizler bizim adımıza 80 bin esnafı en iyi şekilde karşılayan, işlemlerini gerçekleştiren mesai arkadaşlarımızsınız. Sizlerden özellikle ricam, Ticaret Bakanlığımız, Konfederasyonumuz ve Birliğimizden Odalarımıza gelen genelgeler doğrultusunda ve Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde hareket etmeniz ve işlemlerinizi buna göre yürütmeniz. Başkanlar olarak bizler eksik veya hatalı bir işlem yapıyorsak da, aldığınız bu eğitimlerle bizleri uyarmanız gerekli, bu nedenle eğitim ve değerlendirme toplantılarını oldukça önemsiyorum. Ayrıca toplantı dışında da, birbirinizle kaynaştığınızı ve çeşitli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduğunuzu görüyorum. Kendi aranızda gerçekleştirdiğiniz bu fikir tartışmaları, düzenlediğimiz eğitimlerin amacına ulaştığını gösteriyor” dedi.

Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Dere'nin konuşmasının ardından Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ergün Ege, Ticaret Uzmanları Serpil Polat Kılıç, Nazan Zer Irak ve TESK Muhasebe Müdürü Soner Bektaş'ın sunumuyla devam etti. Gün boyu süren ve Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi İşlem Sistemi, NACE Kodları, Mevzuat ve Muhasebe konularında bilgilendirmelerin yapıldığı eğitim ve değerlendirme toplantısı Oda Genel Sekreterlerinin sorularıyla devam etti.