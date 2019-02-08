İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AESOB İle Antalya Bilim Üniversitesi Arasında Eğitim İş Birliği

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ile Antalya Bilim Üniversitesi arasında, eğitim iş birliği protokolü imzalandı.


AESOB ile Antalya Bilim Üniversitesi arasında, eğitimler konusunda gerçekleştirilen iş birliği ile esnaf ve sanatkarlara yönelik gerçekleştirilecek eğitimler ve Yüksek Lisans-Doktora programlarında uygulanacak indirimleri kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere ile Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, esnaf ve sanatkarlara yönelik gerçekleştirilecek eğitimler ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne kayıtlı esnaf ve sanatkarların, çalışanlarının ve birinci derece yakınlarının Antalya Bilim Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyelerinde devam eden veya yeni açılacak lisansüstü programlarında öğrenim görmelerini, alınacak ücretleri ve uygulanacak indirim oranlarını ve yapılacak diğer eğitimleri kapsayan iş birliği protokolünü imzaladılar.


Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Antalya Bilim Üniversitesi arasında eğitim iş birliğini içeren protokol kapsamında, esnaf ve sanatkarlara yönelik gerçekleştirilecek eğitimlerin yanı sıra AESOB'a üye esnaf ve sanatkarlar ile birinci derece yakınları Antalya Bilim Üniversitesi tarafından belirlenen öğrenim/program ücreti üzerinden yüzde 33 indirim kazanacaklar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.