AESOB ve AÜ arasında ‘Esnaf ve Üniversite İş Birliği'

Dr. Özlenen Özkan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi makamında ziyaret etti. AESOB'un 90 binin üzerinde üyesiyle Antalya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi ve AESOB'un esnaf ve sanatkarlara yönelik eğitim programları gibi farklı ortak projelerde işbirliği yaptığını ve bu işbirliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

“Kişisel ve kurumsal gelişime önem veriliyor”

Antalya'nın Türkiye'nin turizm başkenti olarak ülkenin dünyaya açılan penceresi olduğuna değinen Rektör Özlenen Özkan, bu nedenle esnaflara yönelik eğitimlerin de öneminin arttığını anlattı. Prof. Dr. Özkan, İletişim Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi aracılığıyla esnaflara yönelik stres yönetimi, etkili iletişim, teknoloji okur-yazarlığı, kişisel ve kurumsal gelişim, iş sağlığı ve güvenliği gibi farklı alanlarda eğitimler verilmesinin planlandığını anlattı.

“Üniversite şehir bütünleşmesi”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile daha önce de hep istenen üniversite ve şehir bütünleşmesine hız verildiğini kaydetti. Akdeniz Üniversitesi'nin esnafın yanında olmasının kendilerine güç verdiğini vurgulayan Adlıhan Dere, “Antalya'da esnaf ve sanatkarın, turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi ve şehri doğru temsil edebilmesi için eğitim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz de Akdeniz Üniversitesi. İlerleyen süreçte de ortak çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.