AESOB'da kantinci esnafıyla toplantı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB)2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde, kantin esnafıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AESOB Başkanı ve Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kantinlerden Sorumlu Şube Müdürü Sevim Baysal, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Kaya, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muammer Türkoğlu ve şube müdürlerinin katılımlarıyla kantinci esnaflarıyla bir araya gelerek '2019 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısını' gerçekleştirdi.

AESOB'da düzenlenen toplantının açılışında konuşan Adlıhan Dere, 6 değişik odanın üyesi olan kantincileri tek bir çatı altında topladıklarını ve kısa sürede başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

Kantinci esnafının sorunları ve yeni eğitim-öğretim yılında planlanan yeniliklere değinen Dere, “Kantinci esnafımızın sorunları malumunuz üzere yıllara göre değişikliğe uğradı. 2012 yılında yönetmelik çıktı, kiralama usul ve esasları belirlendi. Yönetmelik ilk çıktığında kira artışları ÜFE üzeri belirlendiğinden kira artışlarında fahiş rakamlarla karşılaştınız. Bunun sonucu yaptığımız girişimlerle yönetmeliğin değişmesini sağladık. 14 Mart 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık ÜFE değil TÜFE'nin 12 aylık ortalamalarına göre kira artışınız gerçekleşmektedir. Yine burada da bir sorun yaşadık. TÜFE ortalama rakamları üzerinde yanlışlık yapıldı, konuyu İl Milli Eğitim Müdürümüze ilettik ve sorun çözüldü. Yine, geçtiğimiz yıllarda kantinde satılan ürünlerle alakalı olarak mevzuatla bir kısıtlama getirildi. Kantinde her ürünün satışı yasaklandı. Bu durum sizlerin cirolarını önemli ölçüde etkiledi."dedi.

"İhale sürecinden sizleri kurtarırız"

Dere, okul kantinlerinde satılacak gıdalar konusunda yeni düzenlemeler hakkında şu bilgileri verdi: "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanımının uygulanmasına ilişkin hususları belirlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca “Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 20 Haziran 2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmi Gazete'de 16 Eylül'de yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Bu hafta içerisinde, 5 yıl kira sözleşmesi biten kantinlerin muhammen bedel komisyonu vasıtasıyla tekrar ihaleye çıkartılması konusunda uygulamalar olduğunu öğrendik, odamıza başvurular yapıldı ve konuyu derhal inceleyip, yönetmeliğe aykırı olduğu kanaatine vardık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurduk, çözüm bulunamazsa yönetmelik gereği bakanlık görüşü istedik. Sorunu çözer sizleri de ihale sürecinden kurtarırız.” ifadelerine yer verdi.

“Topluma faydalı hizmet veriyorsunuz”

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, “ Bizler işin eğitim öğretim kısmındayız sizler de işin esnaflık tarafındasınız. Kimse kimsenin rızkını yememeli ve bizleri de, öğrencilerimizi de buna alet etmemeli. Siz kantinci esnaflarımızın çok anlayışlı ve aktif bir şekilde topluma faydalı hizmet verdiğini öğrencilerimizden ve velilerimizden duyuyor, bizler de görüyoruz. Ancak yine de bazı problemler yaşanabiliyor bunları da böyle toplantılar sayesinde ve aramızda sağladığımız güçlü iletişim aracılığıyla birebir görüşerek çözüme kavuşturacağız.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından soru-cevap bölümüyle devam eden toplantıda kantinci esnaflarının yaşamış oldukları sorunlar, çözüm önerileri ve talepler hakkında değerlendirmelerde de bulunuldu.

Toplantı sonunda Adlıhan Dere, Yüksel Arslan'a esnafa verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti.