AESOB'dan bin 400 kişilik iftar

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar programı düzenledi. Hizmet Binası önünde düzenlenen iftar programında konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına bizleri kavuşturduğu için Allah'a şükrediyor, iftar soframızı siz kıymetli konuklarımızla, esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte paylaşmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Ramazan, İslam'ın merhametini, hakkaniyetini ve ibadetini, bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlakını, tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Bu mübarek ayda Rabbimden tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve bizleri mübarek Ramazana eriştirdiği gibi bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi'ne de Ramazan Bayramı'na da eriştirmesini niyaz ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Başkan Dere, iftar davetine icabet eden tüm misafirlere teşekkür ederek, “Bizler, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin siz esnaf dostlarıyla ve esnaf kardeşlerimizle bir araya gelmeyi, her zaman çok kıymetli görüyoruz. Ramazan ayı da bunun için güzel bir vesile oluyor. Antalya merkez ve ilçelerimizde düzenlediğimiz iftar sofralarında esnaflarımızla buluşup, Ramazan'ın huzurunu birlikte yaşıyoruz. Bizler, paylaşmanın bereketine inanıyoruz. Yalnızca Ramazan'da ya da belirli günlerde değil, her fırsatta birbirimize destek olmayı kendimize ödev biliyoruz. Kişisel çabalarımızın dışında da bu geleneklerimizi yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Ben bugün burada bizlerle birlikte esnaf soframızda iftarını yapan çok değerli Protokolümüze, Birlik, Oda ve Kooperatif Başkanlarımıza, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimize, tüm esnaf ve sanatkar kardeşlerimize ve çok kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum" temennisinde bulundu.

Vali Karaloğlu: "Millet olmamızın bir göstergesi"

Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, Ramazan ayının en güzel tarafının güzel sofralarının paylaşılması ve dayanışma olduğunu belirtti. Karaloğlu, "Bugün burada sofranıza eşlik etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ramazan ayı birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve helalleşmemizi geliştirmemiz gereken bir ay. Gördüğünüz gibi kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, esnafımız, vatandaşımız her birimiz sokakta kurulmuş bir sofranın etrafında bir araya gelebiliyoruz. İşte bu bizim millet olmamızın bir göstergesi. Ben bu akşam bu güzel sofrayı kuran Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Adlıhan Dere'ye ve yönetimine teşekkür ediyorum. Rabbim yapmış olduğunuz ibadetlerinizi kabul etsin" dedi.

Başkan Böcek: "Her zaman olduğu gibi bir araya geldik"

AESOB'un düzenlemiş olduğu iftar programlarına her zaman katıldıklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, "Her zaman olduğu gibi böylesine güzel bir akşamda da Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Adlıhan Dere'nin düzenlemiş olduğu iftar programında bir araya geldik. Yüce Allah'tan tüm ibadetlerimizi ve tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etmesini diliyorum. Bugün bu güzel sofranın kurulmasında emeği geçen başta birlik başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye belirtti.

Antalya'daki birlik ve beraberliğe dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, “Değerli esnaf kardeşlerimin, bu güzide topluluğun bir araya gelmesinde ve bu güzel sofranın kurulmasında emeği geçen Birlik Başkanımız ve benim de yönetim kurulu üyem Adlıhan Dere'ye teşekkür ediyorum. Bu anlamlı iftar sofrasında 900 yıllık geçmişi olan Ahi Teşkilatının bir temsilcisi olarak siz değerli kardeşlerimizle bir araya gelmek bana onur verdi. Burada oluşturmuş olduğunuz birlik ve beraberlik hepimize örnek olmalı. Bu iftar daveti sizlerin bir araya gelmesi ve bu aziz günlerin birleştiriciliğinden faydalanabilmemiz için çok önemli. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, bu güzel iftar yemeğinin hayırlara vesile olmasını diliyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği geleneksel iftar programı sonrasında Protokol ve Oda Başkanları AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin makamına çıkarak bir süre sohbet ettiler.

Düzenlenen iftar programına Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, 3. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı P. Alb. Tuncay Polat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, siyasiler, ilçe belediye başkanları ile kamu kurumu müdürleri katıldı.