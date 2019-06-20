AESOB'dan Eğitim İşbirliği Protokolü

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin gerçekleştirdiği eğitim işbirliği protokolleri Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile devam etti. Esnaf ve sanatkarların eğitimi ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen protokol kapsamında kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi planlanıyor.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil Özekicioğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen eğitim protokolü imza töreninde açıklama yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Senenin başında 2019 yılını eğitim yılı olarak ilan etmiştik. Eğitim faaliyetleri, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor. Esnaf ve sanatkarlar olarak bizler, kent ekonomisinde aktif bir rol üstleniyoruz. Dolayısıyla hem kent ekonomisinden ve turizm pastasından hak ettiğimiz payı alabilmek hem de kendimizi yarınlara hazırlamak amacıyla gerekli eğitimleri almalı ve kendimizi geleceğe hazırlamalıyız. İçinde bulunduğumuz teknoloji ve internet çağına ayak uydurmak, gelişen popüler akımlardan haberdar olmak amacıyla bilgilerimizi tazelemeliyiz.” dedi.

Esnaf ve sanatkarlara, eğitim ve sağlık gibi temel alanlarda gerçekleştirdikleri işbirliği protokolleriyle destek olmayı amaçladıklarını aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Bugün Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında esnaf ve sanatkarlarımıza çeşitli eğitimler vermeyi amaçlıyoruz. İnanıyorum ki esnaf ve sanatkarlarımız, algı ve imaj yönetimi, iletişim becerileri, müşteri memnuniyeti ve personel motivasyonu, stres yönetimi, satış teknikleri, kurumsal davranış kuralları, satış ve pazarlama teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanda alacakları eğitimlerle hem kendilerini geliştirerek yarınlara hazır olacaklar hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunacaklar. Bugüne kadar bir dizi işbirliği protokolü gerçekleştirdik. Antalya Özel Yaşam Hastanesi, Özel Şelale Termessos Hastanesi, Özel Ofm Antalya Hastanesi, Özel Talya Tıp Merkezi ve Dünya Göz Hastanesi sağlık alanında, Özel Cüneyt Sönmez Eğitim Kurumları, Antalya Bilim Koleji eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz işbirliği protokollerinden bazıları. Burada amaç, esnaf ve sanatkarlarımız ve yakınlarının sağlık ve eğitim alanlarında indirimli olarak hizmet almaları. Ben şimdiden gerçekleştirdiğimiz tüm işbirliği protokollerinin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.