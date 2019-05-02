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AESOB'tan pide fiyatı açıklaması

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ilçelerde 275 gram ramazan pidesinin 2 lira 50 kuruştan satılacağını bildirdi.


Ramazan ayına sayılı günler kala pide fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala herkesin gözü kulağı pide fiyatlarında. Yönetim kurulumuzca aldığımız karar itibariyle Antalya ilçelerinde 275 gram ramazan pidesi 2 lira 50 kuruşa satılacak. Tüm hemşerilerimize şimdiden hayırlı ramazanlar diliyorum.” dedi.

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