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AFAD'dan bilgilendirme semineri

Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Personeli tarafından, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik eğitim semineri düzenlendi.


Kumluca Sultan Alparslan İlk Öğretim Okulu Konferans Salonunda, Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Personeli tarafından düzenlenen seminerde, emniyet ve jandarma personeline yönelik slaytlar eşliğinde ‘afet müdahale planı, afetlerde psiko sosyal davranış biçimleri ile temel afet bilinci, doğal afet çeşitleri, ilimizde görülmesi muhtemel olan afetler, deprem oluşumu ve alınması gereken tedbirler' konularında bilgi verildi. Seminere İlce Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir ve personelleri katıldı.

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