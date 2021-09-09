Afet bölgesi Manavgat'ta yapım onarım çalışmaları

Şimdiye kadar yanan 50 ahır, 15 kümesin yerine yenileri gönüllüler tarafından yapılırken çatıları da Manavgat Belediyesi tarafından monte edildi.

Süreç içerisinde Manavgat Belediyesi yine gönüllüler ve hayırsever vatandaşların işbirliğinde yangından etkilenen hafif hasarlı evlerin tadilat işlerini de yapmaya başladı. Bu kapsamda evlerin sıvaları ve duvar boyaları yenilenirken, yanan çatılar da onarılarak yangınzede ailelere destek olunuyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, teknik ekibiyle birlikte Çeltikçi, Ulukapı ve Dikmen Mahalleleri'nde ahırları yenilenip, evleri onarılan yangınzede vatandaşları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tadilat ve inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten yangınzede vatandaşlar, Manavgat Belediyesi'nin çalışmaları ve destekleri sayesinde zorlu sürecin üstesinden gelebildiklerini söyledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “ Manavgat Belediye'mizin teknik kadroları ve gönüllülerimiz eşliğinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Halkın imkanlarını sonuna kadar halka sunacağız. Manavgat Belediyesi, vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacaktır” dedi.