Afganistanlı baba-kızın üniversitesi başarısı

Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü doktora öğrencisi olan Afganistan Cumhurbaşkanı Politikalar Danışmanı ve Afganistan Anayasa Mahkemesi Dışişleri Daire Başkanı Muhammed Ekram Yawar'ı makamında kabul etti. Yawar'a yine Akdeniz Üniversitesi'nde Bahçe Bitkileri alanında doktora yapan Afganistanlı Mujtaba Balkhi ve İşletme Bölümü doktora öğrencisi Eiras Sarwary de eşlik etti.

Konuklarıyla yaptığı sohbet esnasında 34 yaşındaki Muhammed Ekram Yawar'ın 17 yaşındaki kızının da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bu yıl kazandığını öğrenen Rektör Özkan, uzaktan eğitimle Türkçe eğitimi alan Sunita Yawar ile de görüntülü olarak görüştü. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı için 17 yaşındaki Sunita Yawar'ı tebrik eden Rektör Özkan, Tıp Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olduğunu da hatırlatarak “Tıp Fakültesi'nde çok sayıda yabancı uyruklu öğrencimiz bulunuyor. Akdeniz Üniversitesi olarak nitelikli hekim ve uzman hekim yetiştirmek için evrensel düzeyde sağlık hizmeti sunuyoruz. Akdeniz Üniversitesi'ni Afganistan'dan seçip tıp eğitimini buradan almak istemen, üniversitemizin uluslararası alanda bilinirliğinin ve başarısının göstergesidir. Yüz yüze eğitime geçildiğinde ve eğitim hayatında da sık sık karşılaşacağız. Tıp Fakültemizi kazandığın için tebrik ediyorum” diye konuştu.

Doktor olmanın çocukluk hayali olduğunu anlatan Sunita Yawar ise Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etmesinde son yıllarda üniversitede yapılan ve dünyada ilk olan yüz, çift kol ve rahim nakli gibi başarıların etkili olduğunu söyledi. Yawar, bu başarılara imza atan ekipte Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da olduğunu öğrenince mutluluk yaşadı. Yawar, hedefinin Akdeniz Üniversitesi'nde aldığı nitelikli eğitimle kendisinin de dünyada ilklere imza atan öncü bir bilim insanı olmak olduğunu anlattı.

Rektör Özkan'ın kabulleri için teşekkür eden Muhammed Ekram Yawar ise kendisinin ve kızının Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Ziyaret sonunda heyet, Rektör Özkan'a beraberinde getirdikleri Afganistan'a özgü kıyafeti ve hediyeleri takdim ettiler.