‘Afife' bu sezon ilk kez sahneleniyor

00'de bu sezon ilk kez sahneleyecek. Türkiye'rir ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu bir modern bale prodüksiyonu olan eserin libretto ve koreografisi Beyhan Murphy'nin, müzikleri ise Turgay Erdener'in. Antalya DOB orkestrasını Hakan Kalkan'ın yönettiği gecede balenin dekoru Adnan Öngün, kostümü Bahar Korçan, ışığı Beyhan Murphy ve Taner Aydın, ışık realizasyonu ise Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Afife'nin kendi gözünden hayatının dört dönemini içeren ve bu dönemlerin dört ayrı dansçı tarafından canlandırıldığı eserde Afife'nin, heyecan, zorluk ve aşk dolu bir ‘geçmişe dönüş' yolculuğu anlatılıyor.

Güçlü kadro

İki perde olarak sahnelenen eserde “Afife” rolünü Selin Berkmen, “Altın Afife” rolünü İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Zuhal Karaca, “Kırmızı Afife” rolünü Esra Taner, “Mor Afife” rolünü Öykü Ertürk, “Gümüş Afife” rolünü Iaroslava Volkova, “Ziya” rolünü Artur Ivanov, “Nazır” rolünü Burak Özbek, “Dr. Suat” rolünü Umut Çaltekin ve “Selahattin Pınar” rolünü Tolga Burçak canlandıracak.