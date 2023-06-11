Afrika aslanı Sultan 6 yavru birden dünyaya getirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel bir hayvanat bahçesinde Afrika aslanı Sultan'ın dünyaya getirdiği 3 erkek, 3 dişi olmak üzere 50 günlük 6 yavru aslan ziyaretçilerin maskotu haline geldi. Ziyaretçiler aslanları kucaklarına alarak istedikleri gibi seviyorlar.

Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Ilıca Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en geniş doğal yaşam parklarından olan hayvanat bahçesinde Afrikalı ‘Sultan' ismindeki aslanın 6 yavrusu dünyaya geldi. 3 erkek, 3 dişi olmak üzere 50 günlük 6 yavru aslan, ziyaretçilerin maskotu haline geldi. Ziyaretçiler kucaklarına alıp sevdikleri aslan yavrularıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Hayvanat bahçesinde üç ayrı doğal yaşam parkında 18 yetişkin aslan yaşıyor. Dünya üzerinde bulunan Asya aslanı, Afrika aslanı, beyaz aslan ve deniz aslanı olmak üzere 4 çeşit aslanın bulunduğu park, aynı zamanda dünyada sadece 40 tane bulunan beyaz aslanlardan bir tanesine de ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan, 6 yavru aslanın isimlerinin ziyaretçiler tarafından yapılan oylama sonucunda belirleneceği öğrenildi.